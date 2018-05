NeuhausenMit 16 Jahren fand Jörg Lorz seine große Liebe. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Die Rede ist von Motorrädern. Davon hat der Neuhausener nicht nur eines, sondern 21. Die stehen nicht etwa in seinem Garten, sie sind quer über die Fildergemeinde verteilt: Ein paar lagern in seiner Werkstatt im Wohnhaus, manche in einer Garage, andere in einer Scheuer. Lorz‘ Sammlung verrät untrüglich, dass er Oldtimer-Fan ist. Etwa die Hälfte seiner Lieblinge ist fahrtauglich. Wenn er von Motorrädern spricht, fällt schnell auf: Dieser Mann weiß, wovon er redet.

Mit 28 begann der Zweiradfreak seine Sammelkarriere. Schleichend, unbewusst und ungeplant.