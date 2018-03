Er sei keiner, der Schlüssel verliert, versichert Fröschle. Aber er findet Schlüssel lästig. Egal ob in seinem Zuhause in Ruit oder im künftigen in Stuttgart-Riedenberg, das er gerade renoviert: Er kommt ohne Schlüssel hinein - dank eines 13 mal drei Millimeter großen Chips, den er sich in die linke Hand zwischen Daumen und Zeigefinger hat pflanzen lassen. „Ich habe gewusst, dass es so etwas gibt“, sagt Fröschle, „etwa in der Tiermedizin“.

Über Jahre hat er im Internet gesucht, bis er fündig wurde. Der Chip werde in der Schweiz von der Swatch Group hergestellt und koste, in großen Mengen gekauft, nur