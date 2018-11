BaltmannsweilerWer in Baltmannsweiler ein Rezept von seinem Arzt hat, erhält seine Medikamente bald nicht mehr im Ort. Manfred Szedzinski schließt seine Apotheke im Ortsteil Hohengehren zum Jahresende. Es ist die einzige in der Gemeinde. Für die Gemeindeverwaltung ist eine Apotheke im Ort als Teil der Nahversorgung notwendig. Sie unterstützt deshalb die Suche nach einer Lösung.

Seit mehr als 40 Jahren steht Manfred Szedzinski in der Eitis-Apotheke an der Hauptstraße in Hohengehren hinter der Theke, nimmt Rezepte entgegen, gibt Medikamente aus, berät Patienten, hilft mit Tipps und Informationen. „Ich bedauere sehr, dass ich schließen muss, das ist