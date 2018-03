Sie hat sich vom Saal abgewandt, den Kopf auf eine Hand gestützt. In der anderen Hand hält sie einen Kugelschreiber und kritzelt auf ein Blatt Papier. In dieser Haltung verfolgt die 29 Jahre alte Frau mit den dunklen Haaren den Prozess vor dem Landgericht, in dem es um ihr totes Baby geht. Dass sie den Säugling direkt nach der Geburt im Januar 2011 sterben ließ, hat sie zugegeben. Ob sie noch etwas sagen wolle, fragt der Vorsitzende Richter Manfred Schmitt sie nach den Plädoyers. Die Frau schüttelt nur mit dem Kopf. Auch bei der Urteilsverkündung wirkt sie unbeteiligt. Oberstaatsanwalt Bernd Lieb findet deutliche Worte in seinem Plädoyer: „Was sie getan