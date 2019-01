FilderstadtSeit dem Jahreswechsel ist die Leitung des Baudezernats wieder besetzt. Susanne Schreiber hat ihre neue Aufgabe in Angriff genommen. Im September vergangenen Jahres wählte der Filderstädter Gemeinderat mit großer Mehrheit zur Nachfolgerin von Reinhard Molt. Nun sitzt die neue Bürgermeisterin seit dem 2. Januar an ihrem Schreibtisch im Rathaus in Plattenhardt. Im Erdgeschoss, mit dem Blick nach draußen auf die Straße. Und das hat seinen Grund: „Ich will nah bei den Menschen sein und möglichst rasch mit den Filderstädter Bürgern in Kontakt kommen“, sagt die 44-Jährige.

Schreiber stammt aus Reutlingen und ist dort auch zur Schule gegangen.