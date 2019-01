In seine verkehrsreiche, lebendige Heimat, das Neckartal, hat sich Martin Funk zurückgesehnt. Nun geht der Wunsch in Erfüllung: Heute Abend um 19 Uhr wird Wolfgang Benignus in der Gemeindehalle in den Ruhestand verabschiedet, der 34-Jährige als Bürgermeister Altbachs eingesetzt. Im Interview zeigt der SPD-Kreisrat deutlich, dass er aus seiner Erfahrung als Ohmdener Rathauschef einerseits realistische Vorstellungen über das mitbringt, was in der Gemeinde machbar ist. Doch er will auch mit Nachdruck etwas bewegen gegen Lärm, für bessere Finanzen und ein soziales Miteinander.

Sie haben zuletzt gesagt: „Mein Fehler ist, dass ich manchmal zu ehrlich