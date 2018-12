AltbachKathrin und Felicia (beide sieben Jahre) sind hoch konzentriert bei der Arbeit: Immer wieder verändert Kathrin die Position der Playmobilpiraten ein klein wenig, Felicia drückt dann am Tablet auf den Auslöser, um ein Bild von der Szene zu machen. „Das wird dann am Ende unser eigener Film“, erklären die Erstklässlerinnen stolz, „es geht um Piraten, die eine Schatztruhe geklaut und versteckt haben. Der, dem sie gehört, will sie sich jetzt zurückholen. Schau, da kommt er mit dem Boot angefahren.“ Der so entstehende Slow-Motion-Film ist eine der Stationen des Projekts „Hour of Code“, das am Nikolaustag in der Grundschule Altbach stattfand. Schüler