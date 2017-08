Die Firma Kittelberger in Bregenz baute den HB-475 1938 im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums als Ausbildungsflugzeug für die Luftwaffe. Der Kranich war dann während des Zweiten Weltkriegs auf dem Ausbildungssegelflugplatz in Gaissau nahe der Schweizer Grenze stationiert. Mit dem Anrücken der französischen Besatzungstruppen 1945 ins Bodenseegebiet erging von deutscher Seite der Befehl, sämtliche Segelflugzeuge zu zerstören. Bei Kittelberger wurde da „ganze“ Arbeit geleistet. Die Flugzeuge im Hangar in Gaissau wurden dabei aber wohl vergessen. So entging der HB-475 nebst acht weiteren Kranichen und anderen Flugzeugen der Zerstörung.

