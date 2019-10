Notzingen (red) In Notzingen gehörte der damalige Ortspfarrer Gustav Schaible der nationalsozialistischen Bewegung „Deutscher Christen“ an und gestaltete mit dem Ortsgruppenleiter das Kirchenleben nach Parteilinie um. Nachdem Beschwerden im Oberkirchenrat eingingen und die Situation immer schwieriger wurde, ordnete der Oberkirchenrat den Vikar Siegfried Weller, einen Mann der „Bekennenden Kirche“ nach Notzingen ab. Die Folge war ein gewaltiger Kirchenkampf 1938/39. Dazu gibt es einen Vortragsabend am Mittwoch, 16. Oktober, um 20 Uhr im Hirschsaal der Arche.

Die Angst im Dorf war so groß, dass keine der kirchentreuen Familien