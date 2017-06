Krachend bohrt sich der Radlader in den weißen Kombi auf dem Schulhof. Aus dem Publikum sucht der Kommandant Freiwillige, die den Unfall an die Einsatzleitstelle melden sollen. Zwei junge Mädels melden sich und sie wissen, dass man die 112 wählen muss. „Hallo, hier ist ein Unfall passiert“, melden sie der Leitstelle. „Wo?“, will der Mann am anderen Ende der Leitung wissen. „In Altbach, an der Schule - da ist ein Radlader in ein Auto geboxt!“ Für die Leitstelle reicht diese Information und schon kurze Zeit später sind das DRK und die Feuerwehr mit ihrem „Allrounder für technische Hilfeleistung“, einem HLF 20,