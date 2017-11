Anzeige

Esslingen/Frankfurt - Erstmals in der Geschichte des deutschen Leitindex ging es gestern bis auf 13 517 Punkte nach oben. In den vergangenen Wochen hatte das Börsenbarometer eine Rekordralley hingelegt. Wie lange geht das noch so? Ralf-Joachim Götz (Foto), Chefvolkswirt der Deutschen Vermögensberatung, ist optimistisch.

Gestern hat der Dax einen Höchststand markiert - mal wieder. Woher kommen diese Rekordkurse und wie lange bleibt das noch so?

Götz: Zum einen sind viele Unternehmen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland hervorragend aufgestellt und ziehen damit das Interesse von Anlegern auf sich. Dies gilt übrigens auch für ausländische Investoren, die an manchen Aktiengesellschaften bereits über 70 Prozent der Anteile halten. Zum anderen gibt es für langfristig orientierte Anleger kaum sinnvolle Alternativen zu Aktien, Aktienfonds oder auch fondsgebundenen Lebensversicherungen. Sparbücher bringen kaum Ertrag, Anleihen auch nicht. Zudem besteht hier die Gefahr von Kursverlusten bei steigenden Zinsen. Und Immobilien sind ein besonderes Thema. Ein deutlicher Zinsanstieg, aber auch politische Schocks können dem Aktienmarkt einen Dämpfer versetzen. Vieles spricht aber dafür, dass sich die Aktienkurse unter Schwankungen langfristig weiter aufwärtsbewegen.

Nie zuvor ist so viel billiges Geld in den Finanzkreislauf geflossen, das beflügelt die Märkte. Die EZB will nun ihre Anleihekäufe drosseln. Ist das der erste Schritt aus der Niedrigzinsphase?

Götz: Das ist ein erster Schritt, aber nicht unbedingt ein Fortschritt. Die EZB hat zwar entschieden, die Anleihekäufe auf monatlich 30 Milliarden Euro zu halbieren. Sie hat aber nicht ausgeführt, wann sie dieses Ankaufprogramm, das Zinsen künstlich niedrig hält und mit entsprechend üblen Nebenwirkungen für Sparer verbunden ist, endgültig einstellt. Die Historie zeigt, dass die europäische Zinsentwicklung der amerikanischen immer mit einem gewissen Zeitabstand gefolgt ist. Allerdings sind die US-Zinsen trotz der dort eingeleiteten Zinswende immer noch niedrig. Die Zinsen dürften steigen, aber ein zu schneller und zu starker Zinsanstieg wäre auch problematisch für den Markt.

Wie schätzen Sie den künftigen Weg der Fed unter dem voraussichtlichen neuen Chef Jerome Powell ein?

Götz: Wahrscheinlich wird der neue Chef der US-Notenbank den geldpolitischen Kurs seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen. Auch angesichts eines stärkeren Wirtschaftswachstums von etwa drei Prozent und einer auf gut vier Prozent gesunkenen Arbeitslosenquote in den USA ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Fed in naher Zukunft weitere Zinsschritte einleiten wird.

Die Niedrigzinsphase dauert also noch eine ganze Weile an. Immer wieder hört man deshalb den Satz: Sparen lohnt sich nicht mehr.

Götz: Wenn man persönliche Wünsche und Ziele hat, die sich nicht aus der Portokasse bezahlen lassen, muss man sparen. Ein Wunsch kann ein Auto sein. Aber die wichtigsten finanziellen Ziele für die Menschen sind neben der allgemeinen Rücklagenbildung der Erwerb von Wohneigentum und die private Altersvorsorge. Baden-Württemberg hat in Deutschland die höchste Sparquote, ist quasi deutscher Meister im Sparen. Ob sich das Sparen lohnt, kommt darauf an, wie intelligent man es macht. Fast 600 Milliarden Euro schlummern auf kaum oder gar nicht verzinsten Sparkonten. Und das führt bei langfristigen Zielen wie bei der privaten Altersvorsorge nicht zum Erfolg. Das ist also nicht intelligent.

Sparen die deutschen - gemeinhin bekannt als Aktienmuffel - also „nicht intelligent“?

Götz: Im internationalen Vergleich legen die Deutschen ihr Geld sehr sicherheitsorientiert an und verzichten damit auf Gewinnchancen. Hierzulande gibt es etwa neun Millionen Menschen, die Aktien oder Aktienfonds besitzen. Das sind 14 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre. In anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien, der Schweiz oder in den USA, liegt diese Quote deutlich höher. Aus meiner Sicht legen die privaten Haushalte einen viel zu großen Anteil ihrer Ersparnisse auf kaum verzinsten Konten oder unterm Kopfkissen an. So kann man vielleicht ruhig schlafen, verpasst dabei allerdings die Börsenrallye und eventuell auch die eigenen Anlageziele.

Früh übt sich der Umgang mit Finanzen. Einer Studie einer Schweizer Finanzberatung zufolge vertrauen junge Menschen auf die gesetzliche Rente und vernachlässigen die private Vorsorge. Ist die Jugend zu wenig informiert?

Götz: Die finanzielle Allgemeinbildung sollte bereits in Schulen vermehrt stattfinden. Man arbeitet später hart, um Geld zu verdienen. Dann macht es keinen Sinn, sich um das schwer verdiente Geld keine Gedanken zu machen. Geld verdient mehr Aufmerksamkeit.

Welchen Plan können Sie jüngeren Menschen an die Hand geben?

Götz: Man sollte sich frühzeitig mit der persönlichen Finanzplanung beschäftigen und sich dazu beraten lassen. Was sind die finanziellen Wünsche und Ziele? Und welche Nebenbedingungen gibt es dabei? Und wie sind meine persönlichen Einstellungen und Anforderungen an Rendite, Sicherheit und Liquidität einer Anlage? Die Jugend kennt sich bestens aus mit Smartphones und Telefontarifen, aber beim Thema Versicherungen, Geldanlage und Zinseszinsrechnung gibt es noch erheblichen Weiterbildungsbedarf.

Altersvorsorge ist aber auch ein eher trockenes Thema.

Götz: Geldanlage und Altersvorsorge sind kein „Oldie-Thema“, da gilt es: Früher an später denken!

Studenten sind oft knapp bei Kasse. Macht Geld anlegen da schon Sinn?

Götz: Diese Phase hört ja irgendwann auf. Und auch ein junger Mensch kann mit einem Sparplan von 25 Euro in einen internationalen Aktienfonds einsteigen. Viele Menschen haben eher langfristige Sparziele, das Anlageverhalten ist dann aber kurzfristig. Das passt nicht zusammen.

Nehmen wir an, ein Mensch Ende 20 kommt auf Sie zu, mit einem befristeten Vertrag in der Tasche: Was raten Sie ihm?

Götz: Wichtig ist es, etwa zwei Monatsgehälter auf dem Tagesgeldkonto als Reserve zu haben. Zum Beispiel auch für die Waschmaschine, die kaputtgehen könnte. Und dann würde ich nach den persönlichen Zielen fragen.

Sagen wir: Der langfristige Wunsch ist eine Immobilie.

Götz: Wichtig ist dann erst einmal das Thema der finanziellen Absicherung. Schließlich ist ein Vermögensaufbau ohne Absicherung wie ein Haus ohne Dach. Dann ist beim Immobilienwunsch der Bausparvertrag ein Thema. Und bei der Eigenkapitalbildung zur späteren Bau- finanzierung können die Investmentfondssparpläne zum Zuge kommen. Die systematische Streuung von Anlagen ist wichtig. Und falls der Arbeitsvertrag ausläuft und es nicht sofort eine Alternative gibt, kann man auch vorübergehend mit dem Sparen aussetzen. Allerdings können langfristig mit Investmentfondsanlagen hervorragende Renditen erzielt werden.

Die Geduld wird also belohnt?

Götz: Der Deutsche Aktienindex Dax ist im Vorjahresvergleich um 30 Prozent gestiegen. Mit der besten Aktie konnte man hier sein Vermögen mehr als verdoppeln, mit der schlechtesten aber auch mehr als 20 Prozent verlieren. Es gibt gute und schlechte Einstiegszeitpunkte. Wenn Sie regelmäßig sparen, relativiert sich das aber. Ein Beispiel: Ich bin 1960 geboren. Hätten meine Eltern seitdem monatlich zehn Euro für mich unters Kopfkissen gelegt, hätte ich heute knapp 7000 Euro. Bei einem sehr guten Aktienfonds wären über 160 000 Euro im Depot. Über diese lange Frist von über 57 Jahren entwickelte sich eine enorme Dynamik. Aktienkurse können schwanken, es kann zu Verlusten kommen, langfristig aber bieten sich enorme Gewinnmöglichkeiten.

Die Fragen stellte Sabrina Erben.

Zur Person

Ralf-Joachim Götz ist Chefvolkswirt der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) mit Sitz in Frankfurt. Die Finanzberatung betreut sechs Millionen Kunden bei Vermögensaufbau und Vermögensabsicherung.

Götz studierte nach seinem Wehrdienst, einer Banklehre und einem Auslandsaufenthalt in London Wirtschaftswissenschaften an der Goethe Universität in Frankfurt. Nach der Promotion am Institut für Kapitalmarktforschung war er unter anderem als Senior Analyst der Dresdner International Research Institute sowie als Bereichsleiter im Privatkundengeschäft und Direktor der Dresdner Bank AG tätig, bevor er im Jahr 2000 zur DVAG wechselte.