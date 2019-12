NeuhausenSie lassen ein riesiges Ufo einschweben, eine venezianische Gondel schwimmen, einen Doppeldeckerbus starten und einen lebensgroßen Elefanten auf der Bühne herum stapfen. In Sachen Kulissen- und Requisitenbau macht dem Technik-Team des Männergesangvereins (MGV) Neuhausen keiner so schnell etwas vor. Die 18-köpfige Crew war in der Vorweihnachtszeit jeden Samstag im Arbeitseinsatz – während andere sich im Advent auf Weihnachten vorbereitet haben, sind die MGV-Männer bereits auf Fasnet eingestellt: In den Katakomben der Egelsee-Festhalle wird für die große MGV-Filder-Fasnet-Show im Februar gesägt, geschraubt, gemalt und getüftelt.

