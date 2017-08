Neuen Familien- und Lebensgewohnheiten und zeitgemäßen Trauerformen entsprechend, entsteht nach einem Konzept der Genossenschaft Württembergische Friedhofsgärtner und den Plänen des Landschaftsarchitekten Hermann Schnizler vom Büro Freiraumplan auf dem Bergfriedhof eine parkähnliche Urnengrabanlage, die Angehörige von der Grabpflege entlastet. Geplant sind mehr als hundert Grabstellen. Die Arbeiten für den „Garten der Erinnerung“ hat der Gemeinderat zum Preis von 58 000 Euro vergeben. Der Baubeginn ist im Oktober geplant.

Mit dem Erwerb einer der neuen Grabstätten ist die Betreuung und Pflege für 15 Jahre abgegolten. Bei Partnergräbern ist eine Verlängerung möglich. Diese Bestattungsart ist eine Hilfe für alle, die sich nicht selbst um die Grabpflege kümmern können. Von einem „würdevollen Ort des Gedenkens zum attraktiven Komplettpreis“, spricht Bürgermeister Armin Elbl. „Die Stadt Wernau will für ihre Bürgerinnen und Bürger eine neue Bestattungsart schaffen, die unserer Tradition entspricht und dennoch dem immer größeren Bedürfnis nach Pflegeentpflichtung Rechnung trägt.“ Dazu wurde eine Kooperation mit Genossenschaften der Württembergischen Friedhofsgärtner und Steinmetze „Netzwerk Stein“ vereinbart, um von deren Erfahrungen beim Betrieb von Anlagen in ganz Württemberg zu profitieren.

Der Wandel in der Gesellschaft habe zur Folge, dass es kaum noch Bedarf an traditionellen Familiengräbern gibt, sagt Susanne Müller. Sie ist in der Genossenschaft für Gemeinschaftsgrabanlagen zuständig „Dafür aber den Wunsch nach geringem Pflegeaufwand und geringen Kosten.“ Die Entwicklung habe „dramatische Auswirkungen für die Friedhofsgärtner“, weiß sie. „Es gibt zunehmend Leerflächen und sinkende Einnahmen.“ Deshalb sei das Konzept „Gärten der Erinnerung“ entwickelt worden.

Dabei handelt es sich um schön gestaltete Urnen-Grabanlagen, die von den beauftragen Friedhofsgärtnern bis ans Ende der Nutzungszeit gepflegt werden. Die Vorteile sieht Müller darin, „dass die Hinterbliebenen ein schönes Umfeld haben und Trauerrituale möglich sind“.

Im „Garten der Erinnerung“ auf dem Bergfriedhof umschließen geschwungene Bänder mit Einzelgrabstellen, die von einem kreisförmigen zentralen Aufenthaltsbereich ausgehen, ebenfalls kreisförmige Gemeinschaftsgrabstellen. Bepflanzt und gepflegt von Gärtnerhand. Die Einzelgrabstellen mit liegenden Kissensteinen können als Partnergräber mit bis zu zwei Urnen genutzt werden. Die kreisförmigen Grabstätten haben jeweils ein zentrales Grabmal, an dem die Namensnennung erfolgt. Bei den kleineren Einheiten sind je Kreis acht Partnergräber vorgesehen. In der als Urnengemeinschaftsfeld mit UF benannten Grabstätte im Sitzbereich finden etwa 20 Einzelurnen Platz. Hier erfolgen die Inschriften an einer zentralen Stelen-Gruppe. Diese Grabform ist die kostengünstigste Variante. Namenlose Gräber gibt es in dieser Anlage nicht.

„Freiflächen werden genutzt, und nicht nur durch einen schönen Sitzbereich erfährt der Friedhof eine Aufwertung“, meint Stadtbaumeister Jürgen Hartmann. Für die Bepflanzung, Pflege und die Erstellung der Grabmale gehen die bewirtschaftenden Gärtner und Steinmetze in Vorleistung, diese Grabflächen entfallen also aus der kommunalen Zuständigkeit.

Wer sich für ein Urnengemeinschaftsgrab in dieser Anlage entscheidet, bucht ein „All-inklusive-Paket“ hinzu. Die Angehörigen müssen sich um nichts Weiteres kümmern. Über die Laufzeit von 15 Jahre ist die gärtnerische Pflege sowie die Pflege des Grabsteins, die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie die Abräumung des Grabes nach Ablauf der Nutzungszeit durch Friedhofsgärtner- und Steinmetzbetriebe gesichert.