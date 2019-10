PlochingenKlack, klack, klack. Die Platten vor dem Eingang zum Lichthof schwimmen, sobald man einen Fuß darauf setzt. Dennoch ist dem Plochinger Gymnasium der massive Sanierungsbedarf nicht auf den ersten Blick anzusehen. Schließlich handelt es sich um ein Betonensemble, dessen Hauptbau ins Jahr 1964 datiert und das im Laufe der Jahre immer wieder vergrößert wurde. Seit Kurzem sind die anstehende Sanierung und Erweiterung auf erschreckende knapp 60 Millionen Euro beziffert.

Auf den zweiten Blick kann man dann nachvollziehen, was die Baukosten und den Puls der Gemeinderäte in Plochingen und den Umlandgemeinden in die Höhe treibt: Trübe und undichte