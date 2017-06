(zim) -In Wernau macht das Gerücht von einer geplanten Schließung des Freibades die Runde. Ob dies tatsächlich stimme, wollte ein Bürger am vergangenen Montag bei der Fragestunde in der Gemeinderatssitzung wissen. „Wenn es um das Geld geht, dann schließen sie lieber den defizitären Wellnessbereich als das Freibad, das kann ja wohl nicht sein“, hielt er dem Gremium vor. Bürgermeister Armin Elbl trat dem Gerücht entgegen: „Nein, das ist genau andersrum, es ist keine Schließung angedacht.“ Die große Mehrheit des Gemeinderats und die Verwaltung habe sich zum Ziel gesetzt, alle Bädereinrichtungen, von Freibad über Hallenbad bis