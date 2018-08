OstfildernObwohl es sehr frisch war und Regen vorausgesagt war, sind am Freitag rund 10.000 und dann am Samstag 15.000 Zuschauer zum internationalen Feuerwerksfestival gezogen – mit Decken, Planen und Regenschirmen bepackt. Die Pyrotechniker aus drei Nationen hatten bei der 16. Auflage der „Flammenden Sterne“ äußerst verschiedene, zur Musik tanzende und funkelnde Himmelsgemälde kreiert. Während die Ukraine am Freitag dramatisch mit großem Orchester in der virtuellen Welt der Computer und Kinos schwelgte, entführte Hawaii am Samstag mit Aloha und Ukulele leicht, aber auch etwas melancholisch ins Südseeparadies. Südkorea hingegen setzte am Sonntag