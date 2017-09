Anzeige

Seit Juli diesen Jahres wurde in den Räumen des ehemaligen Schleckermarkts in der Kirchheimer Straße 16 fleißig gewerkelt: Dort entstand in einem Teilbereich der Hochdorfer Weltladen. Von nun an hat er für die Kunden an zwei Tagen geöffnet.

Neugierig strömen die ersten Kunden am Samstag in den hellen Ladenraum. Die Regale des Weltladens sind gut gefüllt: Dort finden sich unter anderem verschiedene Kaffee- und Tee- und Kakaosorten, Honig, Zucker- und Schokoladenprodukte, Süßes und Salziges für zwischendurch, diverse Brotaufstriche, Gewürze, Chutneys oder auch Reis, Couscous,