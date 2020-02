OstfildernEine eklatante Raumnot und die Aussicht, dass sich an der Situation in den nächsten fünf bis sechs Jahren nichts Wesentliches ändern wird – dieses Gemisch hat in den vergangenen Monaten in der Gemeinschaftsschule Ostfildern viel Unfrieden gestiftet. Wegen fehlender Perspektiven waren vor Weihnachten 150 Eltern und Kinder sogar auf die Straße gegangen, um lautstark ihren Frust kund zu tun und die Stadt zum Handeln aufzufordern (die EZ berichtete). Ende vergangener Woche hat sich die Lage nun entspannt. Denn bei einer Konferenz aller Beteiligten konnten erstmals Wege aufgezeigt werden, wie sich die Probleme mit der Raumnot zumindest für das