Kreis EsslingenEtwa 240 Kirchengemeinderäte sind alleine in den 22 evangelischen Gemeinden des Kirchenbezirks Esslingen neu zu bestimmen. Sie werden am 1. Dezember zusammen mit den Synodalen gewählt. Was motiviert einen, sich im Leitungsgremium einer Kirchengemeinde einzubringen? Die EZ hat dazu zwei Frauen und einen Mann befragt, die sich zum Teil über viele Jahre ehrenamtlich in dem Gremium engagiert haben und diesmal neuen Kräften den Vorrang lassen.

Katharina Weißenstein war neu in der Esslinger Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz, als vor gut sechs Jahren die Anfrage kam, ob sie nicht für den Kirchengemeinderat kandidieren wolle.