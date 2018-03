NeuhausenMenschen, die sammeln, sind immer glücklich“, sagt Hans-Ulrich Distel mit breitem Grinsen im Gesicht. Kein Zweifel, der Neuhäuser ist glücklich. Denn das Sammeln ist bei ihm zu so etwas wie dem Lebensthema geworden. Auf die Frage, was er denn vorrangig sammle, kontert er: „Die Frage ist, was ich eigentlich nicht sammle!“ Tatsächlich reichte es Distel nicht, sich auf einen Bereich zu beschränken. Er mag alles, was schön ist und eine Geschichte erzählt. „Es geht mir nicht ums Haben-Wollen“, schränkt er ein. Es sei vielmehr die Lust am Neuen, die Erweiterung des eigenen Horizonts, ausgelebte kindliche Neugierde.

Deshalb ist Distel im Besitz