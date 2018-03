Thaddäus Kunzmann (Mitte) besucht als Demografiebeauftragter des Landes zukunftsorientierte Einrichtungen. In Eichstetten am Kaiserstuhl informierten der CDU-Abgeordnete Patrick Rapp (links) und der Eichstettener Bürgermeister Michael Bruder (rechts) über das Konzept der Pflegegruppe Adlergruppe, die vom Verein Bürgergemeinschaft getragen wird. oh