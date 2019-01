KirchheimMitarbeiter der Autobahnmeisterei Kirchheim sind am Freitag in einen Warnstreik getreten. Nachdem am vergangenen Montag die ersten Tarifverhandlungen ohne Ergebnis vertag wurden, hat die Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten ihre Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen. Bereits in der Ankündigung bat der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Hermann-Josef Siebigteroth, die Verkehrsteilnehmer um Verständnis, wenn es punktuell zu Einschränkungen im Winterdienst kommen sollte.

Etwa 30 Beschäftigte versammelten sich am Freitag bei der Autobahnmeisterei in Kirchheim. Unterstützung bekamen die Streikenden von Kollegen aus