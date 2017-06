„Die eigentliche Integrationsarbeit fängt jetzt erst an“

Plochingen: Stadt fragt Bürger nach ihren Ideen zum Umgang mit Flüchtlingen

„Bereicherung“, „Geben und Nehmen“, „Sprache lernen“, „So wenig Bürokratie wie möglich“ – so definieren verschiedene Plochinger Integration für sich. Bei einem Bürgerdialog am Mittwochabend in der Stadthalle hat das Verwaltung sie gefragt, welche Ideen sie für das langfristige Zusammenleben mit Flüchtlingen haben. Knapp 40 Besucher haben teilgenommen. Ziel ist ein Integrationskonzept mit konkreten Projekten und breiter Akzeptanz in der Bürgerschaft.