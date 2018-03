Ihr Bauchgefühl war von Anfang an gut: „Hier könnte der richtige Platz für mich sein.“ Das scheint wohl auch so zu sein. Wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahrs strahlt Sonja Plettinger Zufriedenheit aus. Ihre Entscheidung, die Rektorenstelle in der Lindenschule anzunehmen, sei „absolut richtig“ gewesen. „Engagierte Elternvertreter, aufgeweckte Kinder und ein tolles Kollegium“ - gute Voraussetzungen für die 42-Jährige, die nach den Pfingstferien die Leitung der Grundschule in der Parksiedlung übernommen hatte und jetzt in ihr erstes komplettes Jahr in verantwortlicher Position startet.

Ein paar