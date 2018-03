„Hier kann mich nichts erschüttern“, sagt Uwe Ungerer. Der Schwimmmeister‚ Jahrgang 1962, hat schon in 14 anderen Bädern gearbeitet: in Heilbronn, Berlin, Bad Friedrichshall, Bönnigheim und Steinheim. Vier davon waren Hallenbäder, zwei Solebäder. „In Berlin-Neukölln hatten wir die Badeordnung in Deutsch, Türkisch und Arabisch ausgehängt“, erinnert er sich. „Nach meinem Weggang patrouillierte dort ein privater Sicherheitsdienst mit Hunden im Bad.“ In Deizisau gibt es keine 15 000 Besucher am Tag wie anderswo. „Das ist mein Rentenjob, hier will ich nicht mehr weg.“

Das Bad sei etwa 70 Jahre alt und er sei