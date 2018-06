OstfildernHolz – so lautet die Antwort auf die entscheidenden wohnpolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Zumindest wenn man den Referenten Glauben schenkt, die bei der ausgebuchten Veranstaltung „Cluster innovativ – urbane Nachverdichtung“ über die Bedeutung des Rohstoffs gesprochen haben. Peter Hauk (CDU), Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, erklärte, Freiflächen stünden in den Städten und Gemeinden nur noch sehr begrenzt zur Verfügung, um die Wohnraumproblematik in den Griff zu kriegen. Daher lautet Hauks Devise: „Mut zur Aufstockung“. Dies sei kurz- sowie mittelfristig der einzige Ansatz, um das Problem zu bewältigen. Er und