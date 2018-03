Kreis EsslingenD ie letzten Züge auf der Voralbbahn zwischen Göppingen und Bad Boll sind 1989 gefahren. Seither ist die Strecke verwaist. Immer wieder gab und gibt es Überlegungen, die Bahntrasse mit Weiterführung nach Kirchheim zu reaktivieren. Sowohl im Rathaus in Bad Boll als auch in Weilheim beschäftigt man sich schon seit Jahren mit diesem Thema und hat bereits entsprechende Untersuchungen in Auftrag gegeben. Vor wenigen Monaten stellten die SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Kenner, Peter Hofelich und Sascha Binder eine Anfrage an die Landesregierung zu den Aussichten und dem Nutzen einer Reaktivierung der Voralbbahn.

Jetzt haben sich auch die