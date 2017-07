Wie üblich in der Jahresmitte informierte die Kämmerin das Gremium über den Status quo der Gemeindefinanzen. Was die Mai-Steuerschätzung angehe, fielen allgemein die Erträge aus der Einkommensteuer höher aus, als bei der Gewerbesteuer. In Hochdorf ist zur Jahresmitte ein Plus bei den Zahlungen der örtlichen Unternehmen zu verzeichnen: Statt der geplanten 1,3 Millionen Euro liege man derzeit bereits bei 1,5 Millionen Euro (Vorjahr: 1,7 Millionen Euro). Haller begründete das unter anderem mit Nachzahlungen aus den Jahren 2014 und 2015. Bis zum Jahresende erwartet sie keine größeren Einbrüche mehr.

Anzeige /* */ var w =