Insgesamt 721 Auszubildende haben an der Winterprüfung der IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen teilgenommen. Die guten unter ihnen haben 73 Belobigungen erhalten und die besten Absolventen 18 Preise. Sie wurden gemeinsam in der Schlossberghalle in Dettingen/Teck geehrt.

Wer eine Belobigung bekommt, hat seine Prüfung mit der Note 1,5 bis 1,9 bestanden, für einen Preis muss es die Note 1,4 oder besser sein. Damit das gelingt, sind viele Zutaten nötig: Ein schlauer und fleißiger Azubi, eine gute Ausbildungsfirma, gute Lehrer und die Unterstützung der Eltern. Der Dank ging bei der Ehrung