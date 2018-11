StuttgartSie brauchen keine Angst haben, der Kopf bleibt dran“, sagte der Vorsitzende Richter zur Angeklagten, die ziemlich aufgewühlt wirkte. Als die 49-jährige Mutter von vier Kindern und ihr erheblich jüngerer zweiter Ehemann in Handschellen in den Verhandlungssaal geführt wurden, flossen bei den Angehörigen Tränen. Das italienische Ehepaar aus Plochingen ist vor dem Landgericht Stuttgart wegen gemeinschaftlichen und gewerblichen Handels mit Betäubungsmittel in 19 Fällen angeklagt. Dabei soll auch der 25-jährige Sohn der Angeklagten aus erster Ehe, der gesondert verfolgt wird, beteiligt gewesen sein.

Von April bis Juni sollen die Angeklagten im