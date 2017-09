Anzeige

Am 1. Februar ist Katharina Melke-Lingnau als Leiterin der John-F.-Kennedy-Schule eingesetzt worden. Jetzt startet sie in ihr erstes vollständiges Schuljahr an der kaufmännischen Schule in Esslingen-Zell, die mehr als 2000 junge Leute besuchen. Über Lehrermangel mag die 47-Jährige nicht groß jammern, aber sie bedauert, dass für individuelle Förderung und Ergänzungsunterricht kaum Spielraum bleibt. Um die Schüler und Schülerinnen für die digitale Welt und Wirtschaft 4.0 fit zu machen, sieht sie die JFK relativ gut gerüstet.

Berufsschullehrerverband, Landeselternbeirat und IHK beklagen den Lehrermangel an den beruflichen Schulen. Wie viele