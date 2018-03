Bürgermeister Gerhard Kuttler sprach von einem „Meilenstein für Hochdorf“. Am Ende gab es Applaus aus den deutlich stärker als sonst besetzten Publikumsreihen und dem Gremium selbst. Das Konzept stellte Oldendorf zusammen mit Regionaldirektorin Karin Stiebler vor. In dem in H-Form angeordneten Gebäudekomplex sind 42 barrierefreie betreute Zwei-Zimmer-Mietwohnungen mit einer Größe von 35 bis 56 Quadratmetern vorgesehen. 31 Wohnungen sind auf eine Person ausgerichtet, die anderen mit einem größeren Schlafzimmer für bis zu zwei Bewohner. Dazu kämen noch eine Zwölf-Personen-Wohngemeinschaft nach dem neuen Wohn-,