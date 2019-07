Das regnerische Wetter machte vielen Film-Fans einen Strich durch die Rechnung. So blieben viele Plätze am Samstagabend auf der Burg frei.

EsslingenDie ersten Tage im Open-Air-Kino auf der Esslinger Burg sind gelaufen, und die bisherige Bilanz liest sich wie der Wetterbericht der jüngsten Zeit: wechselhaft. Waren die ersten Tage noch vom schönsten Hochsommerwetter verwöhnt, so trübte das regnerische und teils sogar gewittrige Wetter des Wochenendes die Bilanz. Ein verlockendes Ambiente, ein starkes Filmprogramm, mitreißende Livemusik und ein hoch motiviertes Helferteam konnten nicht verhindern, dass sich das Publikum vor allem am Samstagabend im strömenden Regen rarer machte. Doch auf die unentwegten Fans kann sich das Kommunale Kino auch an solchen Tagen verlassen: Sie kamen trotz wenig verlockender Wetteraussichten und erlebten einen feuchtfröhlichen Abend.

Traumstart: Einen besseren Auftakt hätte sich das Kommunale Kino für sein Filmfestival auf der Esslinger Burg nicht wünschen können. Sowohl beim Tag des Ehrenamts mit der Dramödie „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ am Mittwoch als auch am ersten öffentlichen Abend, der mit dem Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ gleich einen Kino-Hit bot, waren die Eintrittskarten im Handumdrehen vergriffen. Und auch am Freitagabend durften sich die Koki-Geschäftsführer Sibylle Tejkl und Stefan Hart über starken Andrang bei „Der Fall Collini“ freuen. Dass sich die Reihen mit der Zeit etwas lichteten, nachdem pünktlich zum Filmbeginn Regen eingesetzt hatte, trübte die Freude über den gelungenen Start des Kinos auf der Burg jedoch ein wenig.

Vorausschauend: „Ein gewisses Risiko gehört bei Open-Air-Veranstaltungen immer dazu“, wissen die beiden Koki-Geschäftsführer. „Und nach dem Traum-Sommer im vergangenen Jahr konnten wir nicht erwarten, dass wir auch diesmal ungestreift durchkommen würden.“ Dass in 27 Jahren Kino auf der Burg bislang noch keine einzige Veranstaltung ausfallen musste, ist allerdings auch ein bisschen dem Glück der Tüchtigen geschuldet. „Natürlich darf es fürs Publikum niemals riskant werden“, betont Sibylle Tejkl. „Wenn es ein richtiges Gewitter direkt über der Burg gäbe, müssten wir natürlich auf Nummer sicher gehen.“ Deshalb gehört es für die Veranstalter dazu, die Wetterentwicklung stets fest im Blick zu behalten. Den ganzen Tag über verfolgt die Koki-Crew die aktuelle Situation und die Prognosen. Und sobald die ersten Besucher auf dem inneren Burgplatz einlaufen, schaut Stefan Hart stets mit einem Auge auf die Wetter-App seines Smartphones, um im Zweifel sofort reagieren zu können.

Wetterfest: Erfahrene Burg-Besucher wie Andreas Langheck wissen, wie sie sich auf alle Eventualitäten vorbereiten müssen. Mit Schirm und wasserfester Decke war der Esslinger mit seiner Familie am Samstagabend gekommen, um die Hape-Kerkeling-Komödie „Der Junge muss an die frische Luft“ anzuschauen. Die Aussicht auf Regen konnte nicht schrecken: „Ein gewisser Mut zum Risiko gehört halt auch dazu. Und die Eintrittskarten hatten wir schon länger besorgt.“ Erst als der Regen immer heftiger wurde, kamen die Langhecks ins Grübeln: „Unsere Decke ließ irgendwann Wasser durch, und nachdem die Wetter-App zeigte, dass der Regen den ganzen Abend anhalten wird, haben wir entschieden, abzubrechen, unser Popcorn mitzunehmen und zuhause auf der Couch einen gemütlichen und trockenen Kinoabend zu erleben. Spannend war es trotzdem, und wenn es sich ergibt, werden wir sicher wieder hingehen.“

Erinnerungen: Das können Katharina Weißenstein und ihr Partner Christian Ottersbach nur bestätigen, die schon am Freitagabend Kino im Regen erlebt hatten und am Samstag unverdrossen wiederkamen: „Natürlich ist das Kino auf der Burg bei Sonnenschein schöner. Aber mit unseren Regencapes sind wir gerüstet.“ Für Katharina Weißensteins Tochter Johanna ist das Wetter ohnehin kein Thema: „Ich bin bei den Pfadfindern. Da ist man einiges gewöhnt.“ Dass es gerade diese Abende sind, die im Gedächtnis bleiben, weiß Stefan Hart: „Wenn man mit Stammgästen redet, hat jeder Geschichten vom Filmgenuss im Regen zu erzählen.“ Um die Erinnerungen zu illustrieren, startete das Kommunale Kino eine witzige Aktion: Passend zum Film, in dem sich der junge Hape mit Vergnügen verkleidet, konnten sich die Besucher im Stil der 60er- und 70er-Jahre ausstatten und von Martin Palm und Angelika Hein-Röttger ablichten lassen – die Fotos gab’s als Souvenir zum Mitnehmen.

Der letzte Bus fährt viel zu früh

Das sagt eine Leserin: Weil Parkplätze rund um die Esslinger Burg knapp sind, rät das Kommunale Kino den Besuchern, zu Fuß anzureisen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Letzteres ist für den Rückweg gar nicht so einfach, wie EZ-Leserin Marion Schmidt moniert: „Ich bin entsetzt, dass man quasi gezwungen wird, zum Kino auf der Burg mit dem Auto anzureisen. Der letzte Bus Richtung Bahnhof Esslingen fährt um 23.31 Uhr. Da laufen die meisten Filme noch. Und auch die Alternative, zu Fuß über die Burgstaffeln oder den steilen Weg in die Stadt hinunter zu laufen, ist für Menschen mit Schwierigkeiten beim längeren Laufen keine Alternative. Ebenso wenig wie für Single-Frauen, die dann alleine um diese Uhrzeit durch die Stadt bis zum Bahnhof laufen müssen. Eine Stadt wie Esslingen sollte in der Lage sein, bei derartigen Großveranstaltungen, die auch Besucher aus dem Umland anziehen, eine reibungslose An- und Abreise mit den Öffentlichen zu gewährleisten.“

Das sagt die Stadt: Esslingens Finanzbürgermeister Ingo Rust, der für den öffentlichen Nahverkehr verantwortlich zeichnet, sah sich mit diesem Problem bislang nicht konfrontiert. „Ein solcher Wunsch ist bisher weder vom Veranstalter noch von Besuchern an die Stadt oder den Städtischen Verkehrsbetrieb herangetragen worden“, versichert Rust. „Sollte dies aber der Fall sein, kann so etwas sicher geprüft werden. In anderen Fällen wie zum Beispiel beim Silvesterfackellauf oder beim EZ-Public-Viewing zur WM nahmen die Veranstalter Kontakt mit dem Verkehrsbetrieb oder anderen Partnern auf, um so einen Verkehr zu planen.“

Das sagt das Koki: Sibylle Tejkl, Geschäftsführerin des Kommunalen Kinos, kennt das Problem: „Die allermeisten kommen zu Fuß – für viele gehört der Spaziergang zur Burg und wieder zurück dazu. Aber für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, ist es ein Problem, wenn sie nach der Veranstaltung die steilen Wege zurück in die Stadt gehen müssen. Wir hatten vor Jahren Kontakt mit dem Busunternehmer, der bereit war, auf seiner Linie einen zusätzlichen Bus nach Veranstaltungsende einzusetzen – allerdings ganz auf unsere Kosten. Das war so teuer, dass es für uns nicht finanzierbar war. Wir haben auch mal versucht, Sammeltaxis oder Fahrgemeinschaften zu organisieren, aber da war die Nachfrage nur sehr gering und der Aufwand war umso größer. Manche haben sich angemeldet und sind dann einfach nicht gekommen.“