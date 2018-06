Anzeige

Esslingen (red) - Das Kino auf der Burg verspricht auch im Jahr 2018 wieder Filmgenuß pur unter freiem Himmel. Hier gibt es die Übersicht über alle Filme und die Trailer dazu. Preise, Anfahrt, Parken etc. bitte hier lang... Noch mehr Informationen zum Kino auf der Burg gibt es im Internet unter www.koki-es.de

PROGRAMMÜBERSICHT

26. Juli: Kingsman - The golden Circle

Los geht’s am 26. Juli mit der Agentenkomödie „Kingsman: The golden Circle“, die dem Geheimagenten-Genre actionreich, originell und mit einem selbstironischen Augenzwinkern begegnet.

27. Juli: Das Leben ist ein Fest

Wer an französische Komödien denkt, der denkt an „Ziemlich beste Freunde“. Deren Macher haben mit „Das Leben ist ein Fest“ einen weiteren Hit gelandet. Da gerät ein Hochzeitsplaner von einer Verlegenheit in die nächste).

28. Juli: Wunder

Julia Roberts, Jacob Tremblay und Owen Wilson brillieren im Familiendrama „Wunder“, das am 28. Juli zu sehen ist. Darin muss sich ein kleiner Junge, der stets ein Außenseiter war, in der Schule gegen anfängliche Widerstände behaupten – und er wächst über sich hinaus.

29. Juli: Greatest Showman

Weiter geht’s am 29. Juli mit Michael Graceys „Greatest Showman“ – einer klangvoll erzählten Filmbiografie über den genialen Zirkus-König, Politiker, Unternehmer und Schwindler P.T. Barnum.

30. Juli: Fack ju Göhte 3

„Fack ju Göhte 3“ setzt am 30. Juli die Schulgeschichten um den unkonventionellen Lehrer Zeki Müller (Elyas M’Barek) und seine ziemlich Schüler fort.

31. Juli: Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt

„Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ läuft am 31. Juli auf der Burg – eine Geschichte über ein junges Paar, das sein Zuhause verlässt, um zu entdecken, was Heimat für andere heißt.

1. August: Deine Juliet

Wer sich gerne überraschen lässt, ist am 1. August bei „Deine Juliet“ richtig: Die Geschichte einer jungen Autorin, die auf der Kanalinsel Guernsey Menschen kennenlernt, für die die Literatur zum Lebenselixier wurde, läuft vor dem Kinostart.

2. August: Three Billboards outside Ebbing, Missouri“

„Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ ist einer der besten Filme 2018, und er darf auf der Burg nicht fehlen, wo er am 2. August einen Höhepunkt markiert.

3. August: Wohne lieber ungewöhnlich

Mit „Wohne lieber ungewöhnlich“ geht am 3. August eine weitere französische Komödie an den Start: Die Kinder einer Patchwork-Familie beschließen, dem elterlichen Chaos ein Ende zu bereiten und selbst zu bestimmen, wo’s langgeht.

4. August: Swimming with Men

Am 4. August läuft die britische Komödie „Swimming with Men“, die Geschichte eines Mannes in der Midlife-Krise, der es als Synchronschwimmer allen zeigt.

