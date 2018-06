Im Parkhaus an der Hochschule in der Flandernstraße stehen Parkplätze für die Besucher des Kinoevents zur Verfügung. Es sind etwa 15 Minuten Fußmarsch bis zur Burg einzuplanen.

Im Parkhaus an der Hochschule in der Flandernstraße stehen Parkplätze für die Besucher des Kinoevents zur Verfügung. Es sind etwa 15 Minuten Fußmarsch bis zur Burg einzuplanen. Foto: fotolia.com @ VanReeel

Eintrittspreise & Vorverkauf

Abendkasse: € 9,50 | ermäßigt € 6,50 *

Online-Vorverkauf: € 9,00 | ermäßigt € 6,00 * zuzüglich jeweils 10% Vorverkaufsgebühren

Sonstiger Vorverkauf: € 9,50 | ermäßigt € 6,50 *

* Ermäßigungen gelten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Mitglieder des Kommunalen Kinos Esslingen e. V., InhaberInnen des Esslinger Kulturpasses

(in Verbindung mit einem Personalausweis) und von Behindertenausweisen, FSJ- oder BFD-Ausweisen und der Juleica-JugendleiterIn-Card | die entsprechenden

Ausweise müssen unaufgefordert vorgelegt werden

Der Vorverkauf startet am 1. Juli 2018

EZ- Kartenservice , Am Marktplatz 6, 73728 Esslingen • Tel. 0711.9310230 • ticket(at)ez-online.de • Montag bis Freitag: 9:00 - 17.30 Uhr und Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr

, Am Marktplatz 6, 73728 Esslingen • Tel. 0711.9310230 • ticket(at)ez-online.de • Montag bis Freitag: 9:00 - 17.30 Uhr und Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr Buchhandlung Provinzbuch , Küferstraße 26, 73728 Esslingen • Tel. 0711.352738 • Provinzbuch(at)gmx.de • Montag bis Freitag: 10:00 - 13:00 Uhr, 14:00 - 18.30 Uhr und Samstag: 9.30 - 16:00 Uhr

, Küferstraße 26, 73728 Esslingen • Tel. 0711.352738 • Provinzbuch(at)gmx.de • Montag bis Freitag: 10:00 - 13:00 Uhr, 14:00 - 18.30 Uhr und Samstag: 9.30 - 16:00 Uhr Infostand des Kommunalen Kinos Esslingen , Esslinger Burg ab 27.07. an allen Veranstaltungstagen von 19:00 - 24:00 Uhr

, Esslinger Burg ab 27.07. an allen Veranstaltungstagen von 19:00 - 24:00 Uhr weltweit: www.kinoaufderburg.de per paypal, Sofortüberweisung oder Kreditkarte bis jeweils 20:00 Uhr am entsprechenden Veranstaltungstag. Online-Ticket kann selbst ausgedruckt bzw. auf dem Smartphone abgespeichert werden und wird am Einlass per Scanner entwertet.

So kommen Sie hin

AM BESTEN ZU FUSS

ab Kleiner Markt | Augustinerstraße Aufstieg über die historische Burgsteige (ca. 10 -15 Minuten) | Sie gelangen zu einer normalerweise wenig frequentierten Abendkasse.

ab Kleiner Markt | Augustinerstraße über die Obere Beutau auf den Äußeren Burgplatz (ca. 20 Minuten) | Sie gelangen über die Hauptkasse auf das Veranstaltungsgelände.

vom Landolinsplatz aus auf den Äußeren Burgplatz (ca. 20 Minuten) | Sie gelangen über die Hauptkasse auf das Veranstaltungsgelände.

MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

S1 oder Nahverkehrszug bis Esslingen Hauptbahnhof | Bus Nr. 110 in Richtung Wäldenbronner Betriebshof ab ZOB, Bussteig 11 bis Esslinger Burg | Sie gelangen über die Hauptkasse auf das Veranstaltungsgelände.

MIT DEM PKW

Ausfahrt B10 „Esslingen Stadtmitte“ | Richtung Zentrum | Strecke über die Kies-, Grabbrunnen- und Mülbergerstraße ist ausgeschildert | bitte folgen Sie den Anweisungen der Verkehrsordner.

Parken

In unmittelbarer Umgebung der Esslinger Burg gibt es keine Parkplätze. Unser Verkehrsdienst leitet Sie in das PARKHAUS FLANDERNSTRASSE (Super-Abend-Tarif: € 1,50). Von dort geht es zu Fuß in ca. 10 bis 15 Minuten zur Burg | BEHINDERTENPARKPLÄTZE auf dem Äußeren Burgplatz.

Jugendschutz

Die Bestimmungen des Jugendschutzes | FSK-Freigaben der Filme werden strikt eingehalten und gelten auch für Kleinkinder und Babys. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen darüber hinaus die Veranstaltungen, da sie bis 24 Uhr dauern und unabhängig von den FSK-Freigaben, nur in Begleitung Personensorgeberechtigter oder Erziehungsberechtigter, die allerdings eine schriftliche Erziehungsbeauftragung der Eltern, bekannt auch als „Muttizettel“, vorlegen müssen, besuchen. Kinder und Jugendliche müssen ihr Alter auf Verlangen nachweisen.

Gastronomie

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist verboten. Dafür gibt es ein umfangreiches und bezahlbares Gastronomieangebot.

Verbote

Die Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt. Umtausch oder Erstattung bereits erworbener Eintrittskarten sind nicht möglich. Sollte eine Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt abgesagt oder abgebrochen werden, werden maximal 50% des Eintrittspreises erstattet. Getränke und Speisen dürfen nicht mitgebracht werden. Das Mitbringen von (Sitz-)Möbeln und anderen sperrigen Gegenständen jedweder Art ist aus Sicherheitsgründen verboten. Erlaubt sind lediglich Decken, Planen oder Isomatten für den Liegebereich. Das Betreten des „Kanonenbuckels", des Leinwand- und Backstagebereichs sowie das Besteigen von Mauern, Gerüsten und Bäumen ist untersagt. Ein Anspruch auf bestimmte Sitz-, Steh-, oder Liegeplätze besteht nicht. Haustiere sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht geduldet. Ausgenommen von dieser Regelung sind ausschließlich Führhunde.