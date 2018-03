FDP-Kandidat Erdal Özdogan: Was machen Sie, wenn es in einer Sitzung mal langweilig ist?

Wie wird man eigentlich Politiker?

Politiker wird man nicht, das ist man eher. Wichtig ist, dass man sich für Politik interessiert, dafür, wie es in der Gesellschaft läuft. Das war bei mir schon immer gegeben. Ich bin derjenige gewesen, der nicht nur mitgeschwommen ist, sondern sich aktiv eingebracht hat. Gerade wenn man Kinder hat merkt man, dass nicht nur der berufliche Erfolg wichtig ist, dann engagiert man sich in der politischen Arena.

Politische Gegner, privat Freunde – geht das?

Ja, natürlich. Das macht das Ganze doch interessant. Es wäre langweilig, wenn man nur Freunde hat, die die selben Ansichten haben. Es ist eine Bereicherung und daraus ergeben sich auch manchmal Bündnisse. In der Politik gehört Vertrauen in die Demokratie und die Vernunft der Politiker. und was wäre da besser, als die Leute dann auch privat zu kennen.

Ist Politik nicht manchmal auch ganz schön öde?

So viel Erfahrung habe ich noch gar nicht, ich fange ja erst an. Es gibt Situationen, die man als öde empfindet, aber die gibt es überall. So ist das Leben. In der Politik hat man aber die Möglichkeit, vieles zu gestalten und dafür zu sorgen, dass es nicht öde wird.

Wie halten Sie sich auf dem Laufenden, was Jugendtrends angeht?

Da kommen meine Kids automatisch auf mich zu. Man hört so einiges. Den einen Jugendtrend gibt es sowieso nicht, die Trends sind vielfältig. Ich bin auch jemand, der sich über die Zeitung und andere Medien informiert. Es ist auch eine Stärke von mir als Ingenieur: Im Alltag fallen mir viele Dinge auf, die andere nicht sehen. Daraus kann man einiges mitnehmen.

Die Fragen stellte Lorena Greppo.

Fotos: Kaier