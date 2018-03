Anzeige

Von Katrin Bachmann und Malina Fröschle





Ein bisschen aufgeregt sind wir, als wir uns dem Gartentor des Kindergartens nähern. Ein Tag im Kindergarten ,,Haus Kunterbunt“ in Ostfildern liegt vor uns. Große, bunte Buchstaben, die den Namen „Haus Kunterbunt“ ergeben, heißen uns und alle Kinder willkommen. Im Eingangsbereich werden wir freundlich von Erzieherin Maren empfangen, die uns ihren Kolleginnen vorstellt, und uns die restlichen Räume zeigt. Neben dem Büro, in dem Christina Busato den Papierkram erledigen muss, gibt es eine Küche, in der das Frühstück für die Kinder zubereitet wird. Im nächsten Raum spielen bereits zwei Kinder mit Bauklötzen und Schleichtieren. Neugierig mustern die beiden „die zwei komischen Frauen“. Weiter geht es in den Mal- und Werk­raum, den bunte Kunstwerke der Kinder schmücken. Hier müssen zuerst Stühle abgestuhlt und Tische gesäubert werden.

Ein großer Tag für Marco

Bald darauf hören wir schon das erste Kindergeschrei. Nach und nach trudeln die Kinder mit ihren Eltern ein. Zuerst sind alle Kinder etwas schüchtern, doch nach kurzer Zeit spielen wir schon zusammen. Da das Wetter warm und sonnig ist, können wir bald in den Garten, der an das Haus grenzt. Während wir mit den jüngeren Kindern im Sandkasten spielen, nehmen die Vorschulkinder an einem freiwilligen Kurs teil. Doch schon bald sind alle im Garten und toben ausgelassen herum. Es wird gesandelt, Fangen gespielt und mit Wasser gespritzt. Mit großem Spaß beschäftigen wir uns mit den Kindern.

Heute ist ein großer Tag für Marco, denn er darf Geburtstag feiern. Eine von uns hilft dabei, den Geburtstagsraum zu schmücken. Geburtstagskuchen und Apfelschorle stehen bereit, die Kerzen sind in dem verdunkelten Raum angezündet. In der Zwischenzeit sucht Marco zwanzig Gäste aus, die mitfeiern dürfen. Hierzu darf er jedem Gast einen Aufkleber auf das T-Shirt kleben. Die kleine Geburtstagsgesellschaft versammelt sich nun im Stuhlkreis, während das Geburtstagskind mit Krone und goldenem Mantel ausgestattet und anschließend von seinen Gästen singend und musizierend begrüßt wird. „Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und ein Rennauto“, sagt Andi zu seinem Freund. Nachdem Marco sein Geschenk ausgepackt hat, wird gemeinsam gegessen und getrunken. Nach der Feier gehen alle wieder in den Garten hinaus und es wird weiter getobt. Bald darauf werden die Kinder nach und nach von ihren Eltern abgeholt.

Ungewohnte Stille

Doch wir können noch nicht nach Hause, denn es gibt noch viel zu tun: das Geburtstagszimmer muss aufgeräumt, die Küche geputzt und die Spielsachen müssen eingesammelt werden. Plötzlich ist es ungewohnt still im „Haus Kunterbunt“. Doch schon eine halbe Stunde später machen die Kinder den Kindergarten wieder unsicher.

Der Tag im „Haus Kunterbunt“ hat uns viel Spaß gemacht. Wir konnten mit den Kindern spielen und unsere Erinnerungen ein bisschen auffrischen. Außerdem haben wir auch noch von den Kindern gelernt, wie man auf kleinen Stelzen läuft oder einen Tunnel im Sandkasten baut. Die Kinder haben sich uns gegenüber sehr offen und herzlich verhalten, was uns sehr gefreut hat. Wir haben uns gefreut, dass wir einen Tag in der Einrichtung verbringen durften und würden das jeder Zeit noch einmal machen.