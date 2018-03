Anzeige

Von Sarah Tietgens





Esslingen - In Thomas Glavinics Roman „Das größere Wunder“ begibt sich der Protagonist Jonas auf die Suche nach sich selbst und nach seiner großen Liebe. Gekonnt wird der Roman in zwei Handlungsstränge aufgeteilt, die sich pro Kapitel abwechseln: Der eine zieht sich durch die eisigen Höhen des Mount Everest, der andere reiht das Leben von Jonas auf, angefangen in seiner Kindheit und weiter über viele Stationen zielsicher bis hin zur Besteigung des Mount Everest.

Dass diese Erlebniskette einzigartig und ungewöhnlich ist, wird dem Leser bald klar: Da Jonas und sein geistig zurückgebliebener Zwillingsbruder Mike bei ihrer alkoholsüchtigen Mutter kein wirkliches Zuhause haben und eines Tages einer der wechselnden mütterlichen Liebhaber Jonas gegenüber rohe Gewalt anwendet, werden sie kurzerhand vom Großvater seines besten Freundes Werner aufgenommen und adoptiert. In dessen Haus erleben sie eine Kindheit in weitestgehender Freiheit, ohne Regeln und Zurechtweisungen Piccos, wie der Großvater von allen genannt wird, oder des Hauspersonals, das sich um ihr Wohlbefinden kümmert. Als dann zuerst Mike, später Werner und schließlich Picco innerhalb kurzer Zeit sterben, steht Jonas alleine und mit mehr Geld da, als er jemals ausgeben kann. Er reist wie ziellos durch die Welt und erfüllt sich die kuriosesten Wünsche: von einer eigenen privaten Insel bis zu einem fünfstöckigen Baumhaus. Trotzdem fühlt er sich nie ganz zufrieden, nie findet er etwas, das ihn langfristig bindet - weder der ihm zur Verfügung stehende Luxus noch die von ihm ersehnte, aber sich bei ihm zunächst nicht wirklich einstellende Liebe gewähren ihm Glück und Erfüllung.

In den Basislagern des Mount Everests erlebt Jonas die Herausforderungen, die die Höhe an den Körper stellt, was Glavinic sehr genau schildert und womit er gründliche Recherchearbeit über Umstände und Strapazen einer Besteigung des höchsten Gipfels der Erde nachweist. Den Vertrag für diese Expedition hat Jonas alkoholisiert unterschrieben, doch scheint dieses Unterfangen zu seinem bisherigen suchenden und sich selbst herausfordernden Leben genau zu passen. Die Spannung, ob es Jonas auf den Gipfel schafft oder nicht, bleibt bis zuletzt erhalten, jedoch lesen sich diese Kapitel etwas schwerfälliger als die über Jonas’ Leben mit seinen vielfältigen Überraschungen.

Der Leser wird zudem auf die Folter gespannt, was nun mit Jonas’ großer Liebe Marie passiert. Er hat sie eher zufällig getroffen, vor ihren Augen eine eigenartige Mutprobe absolviert und mit ihr eine kurze, erfüllte Zeit erlebt, bis sie sich unverhofft von ihm getrennt hat. Immer wieder taucht sie in seinen Gedanken auf, so dass sich nach und nach ein Bild von ihr ergibt und man Näheres von ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte erfährt. Glavinics Art, diese Erlebnisse als Bruchstücke in die Handlung einzubauen, trifft genau die Vorgänge im Kopf eines Menschen, dessen Herz immer noch an einer einzigen verloren geglaubten Person hängt: Die Gedanken schweifen regelmäßig und unwillkürlich zu ihr hin. Gerade die vorletzte Seite des Romans ist auf eine sehr kunstvolle Art geschrieben. Sie gibt schemenhaft das Gespräch zweier Personen wieder, und der Leser ist dazu angeregt, sich selbst die näheren Umstände und das Geschehen vorzustellen. Diese Spannung wird bis zum Schluss gehalten und nicht mehr ganz aufgelöst.