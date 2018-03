Anzeige

(red) - Das Floß zählt zu den ältesten Wasserfahrzeugen der Menschheit. Aber auch heute noch wird die Flößerei praktiziert, zum Beispiel in Norwegen, Finnland und Kanada.

Zur Geschichte des Floßbaus hat Arbilars, Schüler der Klasse 7 b, in der Bibel recherchiert. Bereits im Alten Testament, im ersten Buch „Könige“, ist das überliefert. Hivam, der König von Thyrus, wollte dem weisen König Salomon das begehrte Zedern- und Tannenholz für einen geplanten Tempelbau schicken. „Meine Knechte“, so ließ Hivam verlauten, „sollen die Stämme von Libanon hinab bringen ans Meer und ich will sie in Flöße legen lassen auf dem Meer bis an den Ort, den Du mir wirst sagen lassen“.

Große Flöße werden heute noch in Vancouver und auf Vancouver Island in Kanada eingesetzt. Sie erreichen auf dem Pazifik Längen von mehr als einem Kilometer und sind oft mehr als 50 Kilometer breit. Dabei sind diese Flöße völlig unbemannt. Auch im asiatischen Teil Rußlands wird noch geflößt. In Bangladesh wird Bambus von den Bergwäldern in die Küstenstädte geflößt. Das wird vor allem für den Gerüstbau gebraucht.

Verbreiteter Beruf im Schwarzwald

In Deutschland hat die Flößerei eine lange Geschichte. Das Handwerk ist im Schwarzwald seit dem frühen Mittelalter überliefert. Dort war es ein weit verbreiteter Beruf. Mit Weiden zusammengebundene Baumstämme wurden über die Flüsse zum Bestimmungsort bewegt. Die notwendigen Wassermassen wurden in sogenannten Floßstuben angestaut und dann zusammen mit dem Floß freigegeben. Im Lauf der Jahrhunderte wurden die Wasserwege über Murg, Nagold, Enz, Kinzig, Neckar und Rhein bis nach Holland erweitert. Für Städte wie Gernsbach, Schiltach und Wolfach wurde die Flößerei sogar zum Haupterwerbszweig. Sie war in Schifferschaften organisiert, haben Sara und Dilan recherchiert.

In der Universitätsstadt Tübingen wurden die Neckarflößer von den Studenten mit dem schwäbischen Spottruf „Jockele sperr! S’ geit en Ailaboga!“ geneckt. Das heißt übersetzt so viel wie „Jockele brems! Es gibt einen Ellenbogen!“ Wenn die Flößer unachtsam waren, verklemmten sich die miteinander vertauten Flöße manchmal im Fluss. Das letzte Floß fuhr am 26. Oktober 1899 durch Tübingen den Neckar hinab.