Der Brunnen vor dem Alten Rathaus im Schatten einer Hakenkreuzfahne - so erlebte auch Irmgard Autenrieth Esslingen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs.Stadtarchiv Esslingen

Von Kate Fischer und Hanna mauz, Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen, 9e





In einer Zeit, in der wir alle mehr oder weniger im Wohlstand leben, lohnt sich ein Rückblick in Zeiten des Mangels und der Bedürftigkeit. Heutzutage kann man sich als erste, zweite oder sogar dritte Generation nach den Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges nur noch vage Vorstellungen von den schlimmen Ereignissen während dieser Zeit machen. Dabei ist der Krieg erst 70 Jahre her. Irmgard Autenrieth hat den Krieg und die Nachkriegszeit in Esslingen erlebt. Davon hat sie uns ausführlich erzählt.

Die 77-Jährige wurde 1938 in Esslingen als zweite Tochter der Familie Weber geboren. Als Soldat musste ihr Vater schon zu Kriegsbeginn am 1. September 1939 seine Familie verlassen. Von nun an war ihre Mutter mit den zwei Töchtern auf sich alleine gestellt. Irmgard Autenrieth erinnert sich noch sehr genau an die Ersatz- und Mangelwaren während des Krieges. Haushalts- und vor allem Nahrungsmittel waren damals knapp. Sie berichtet von Lebensmittelkarten und -marken, die die Bürger beim Kauf der knappen Lebensmittel vorlegen mussten. Schmunzelnd erzählt die Esslingerin vom so genannten „Blümchenkaffee“ - einem Kaffeegetränk, das so hellbraun war, dass durch das Gebräu hindurch die Blumen auf dem Boden der Kaffeetasse zu sehen waren.

„Wie formierte Vogelschwärme“

Esslingen war im Gegensatz zu Stuttgart im Krieg von Großangriffen der Alliierten mehr oder weniger verschont geblieben. Mehrere Bomben sind allerdings auch hier gefallen, und es gab Todesopfer. Eine Bombe traf zum Beispiel einen Teil des Reichsbahngeländes, wo entlang der Bahngleise Eisenbahnwaggons mit der Propagandaaufschrift „Räder müssen rollen für den Sieg“ abgestellt waren. Eine weitere Bombe fiel auf einen Elektroartikel-Laden in der Küfer­straße. Der Lehrling dieses Ladens hatte allerdings Glück im Unglück: Er hatte eine Essensmarke geschenkt bekommen, mit der er am nahegelegenen Gemeindehaus Essen bekommen konnte. Da der Lehrling zum Zeitpunkt der Bombardierung gerade beim Mittagessen war, überlebte er den Bombenangriff.

Wie „formierte Vogelschwärme am Himmel“ - so beschreibt die 77-Jährige das Erscheinungsbild der Bombenflugzeuge, die mit zunehmender Dauer des Krieges immer häufiger zu sehen waren. Auch die heulenden Sirenen des Bombenalarms gehörten mit der Zeit zum Alltag der Familien. Stuttgart wurde laut einem Zeitungsbericht 53 Mal bombardiert. Nicht selten habe man selbst in Esslingen nach den Bombardierungen noch die schmutzigen Fetzen im Wind flattern sehen.

Ein Jahr vor Kriegsende fiel der Vater der Familie Weber in Russland. „Dieses Schicksal, das wir mit vielen Familien teilten, war für meine damals 34-jährige Mutter fast untragbar. Sehr früh wurde sie krank an Leib und Seele und meine große, liebe Schwester war nun streckenweise auch noch für mich, ihre kleine Schwester, zuständig und verantwortlich“, beschreibt Irmgard Autenrieth den Verlust ihres Vaters - eines Mannes, den sie wegen des Krieges mehr aus Briefen als leibhaftig gekannt hatte. Da der Vater „den Heldentod gestorben“ war, wie es damals hieß, wurde der Familie zeitweise ein russischer Zwangsarbeiter aus dem Gefangenenlager in Oberesslingen als Helfer zugeteilt.

Die Mutter hatte Tränen in den Augen

Irmgard Autenrieth sagt, dass der Zivilbevölkerung damals oft nicht bewusst gewesen sei, welche Grausamkeiten sich in Konzentrationslagern und Gefangenenlagern abspielten. Sie erzählt vom Abschied einer jüdischen Freundin der Familie: Während sie als kleines Mädchen mit ihrer Mutter zu Besuch war und auf dem Tisch sitzend bei der Arbeit zusehen durfte, betrat eine jüdische Kundin das Geschäft, um sich von der Schneiderin zu verabschieden. Irmgard wurde daraufhin aus dem Raum geschickt, aber dabei sah sie die Tränen der beiden Frauen. „Wahrscheinlich musste sie in ein Lager, weil sie Jüdin war“, vermutet die 77-Jährige heute.

Auch wenn Irmgard Autenrieth in ihrer Schulzeit große Schwierigkeiten mit ihren Schreibgewohnheiten hatte, da zur Zeit des Nationalsozialismus das Schreiben mit der linken Hand als abartig galt und die Schülerin in strengster Weise auf das rechtshändige Schreiben umerzogen wurde, verlor sie doch nie ihre Liebe zum Schreiben und Dichten. Sie schreibt auch heute noch über ihr ereignisreiches Leben und berichtet in unterhaltsamem, aber auch zum Nachdenken anregendem Stil.

Irmgard Autenrieth Über ihre Tage in Lindorf bei Kriegsende

Lindorf, ganz nah der Jagst, da wo die Landschaft still erblüht,

wonach in mir Erinn’rung gleichwohl wie auch leise Sehnsucht glüht.

Wo sich noch Wurzeln uns’res Vaters finden.

Und womit Bilder uns’rer Jugend sich verbinden.

Ein Teil davon noch schwarz und weiß die graue Kriegsgeschichten zeigen,

und wo sich schlechte Zeiten hin zu guten neigen.

Sie lassen gegenwärtig die Gedanken überfluten,

und in mir spür’ ich Seelenwunden, die noch heute bluten.

Nein! - Ein Vergessen wird es niemals geben,

nicht mehr in diesem uns’rem Erdenleben …

Nur Bilder, die sich heute bunt gestalten,

die lassen uns die Hoffnung aufrechthalten,

dass uns’rer Kinder Zukunft strahlt in lichter Sonne

und widerspiegelt Heiterkeit und Wonne.

Mein Wunsch für sie: Es möge sich ergeben

und alle könnten immerfort im Frieden leben.