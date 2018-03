Anzeige

Von Carla Hirzel und Jil Müller, Georgii-Gymnasium Esslingen





Praktika haben ihren festen Platz in der Ausbildung vieler Schüler. Sie vermitteln den jungen Leuten ein Gefühl dafür, wie es in der Berufswelt später zugeht, und sie geben ihnen Gelegenheit, darüber nachzudenken, für welchen Beruf sie sich später entscheiden. Deshalb werden Praktika immer wichtiger. Und sie sind heute in fast allen Schulen - wenigstens über einen kurzen Zeitraum - Pflicht. Wie viele Praktika ein Schüler in seiner Laufbahn absolviert, ist allerdings von Schulart zu Schulart sehr verschieden.

Immer öfter hört man von Abiturienten, die nach acht Jahren Schule nicht wissen, wie es für sie in Richtung Berufswahl weiter gehen soll. Außerdem gibt es immer mehr Schulabsolventen, die ihre Ausbildung oder ihr Studium abbrechen. Würden bei diesen Problemen mehr Praktika helfen, bei denen man in verschiedene Berufe reinschnuppern und sie kennenlernen kann? Eigentlich ist das Gymnasium eine Schulform, die die Schüler auf das Studium vorbereiten soll. Doch bei Beginn des Studiums legt man sich schon sehr spezifiziert auf einen Bereich fest, in dem man später arbeiten möchte. Häufig stellen sich junge Menschen das Berufsleben anders vor, als es wirklich ist. Deshalb ist es hilfreich, wenigstens über einen kurzen Zeitraum einen Einblick in den Beruf zu gewinnen.

„Sehr sinnvoll“

Die Werkrealschule soll Schüler gezielt auf das bevorstehende Berufsleben vorbereiten, da die meisten schon mit 15 Jahren ihren Abschluss machen. Danach beginnen viele eine Ausbildung und besuchen die Berufsschule. Auf vielen Werkrealschulen gibt es insgesamt drei Praktika - alle in Klasse 8. Die Schüler verbringen jeweils eine Woche in einem Betrieb ihrer Wahl. Senja Kiesel, Schülerin der Lerchenäckerschule, findet die Praktika „sehr sinnvoll, da sie bei der Orientierung der Berufswahl helfen“. Sie hat ihre drei Praktika in Verkauf, Büro und Industrie gemacht und dabei festgestellt, dass sie später am liebsten in den Verkauf gehen möchte, da ihr „der Kontakt mit den Kunden sehr gefallen hat“.

In den Realschulen, die wir befragt haben, gibt es in der achten Klasse ein Praktikum und zwei Wochen Berufsorientierung und ein Jahr später noch ein einwöchiges Praktikum. Das erste Praktikum ist das „Themenorientierte Projekt Soziales Engagement“, genannt „TOP SE“. Die Schüler müssen insgesamt 25 Stunden in neun Monaten ehrenamtlich in einer sozialen Einrichtung arbeiten. Ziel ist es, dass sie ihre eigenen Schwächen und Stärken kennenlernen, dass sie Teamarbeit erleben und Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Außerdem gibt es themenorientierte Projekte (TOP) für technisches Arbeiten, für Wirtschaften, Verwalten und Recht, und in der neunten Klasse gibt es „BORS“ - das steht für „Berufsorientierung an der Realschule“. Eine Woche arbeitet man in einem Betrieb seiner Wahl.

Schüler vermessen Gletscher

Romana Ortner, Ex-Schülerin der Realschule Oberesslingen, erklärt, dass ihr die Praktika „sehr viel gebracht haben“, weil sie gemerkt hat, welcher Beruf zu ihr passt: „Man gewinnt gute Einblicke ins Berufsleben, das man sich als Schüler noch gar nicht so richtig vorstellen kann.“ Jenny Hahn, Schülerin der Zollberg-Realschule, hat vor allem ihr Sozialpraktikum bei der Lebenshilfe Esslingen gefallen: „Ich fand es sehr interessant und es hat mir viel gebracht, zu sehen wie erfüllend es sein kann, anderen Menschen zu helfen.“

Auf den von uns befragten Waldorfschulen gibt es drei Praktika, die sich auf die Klassen neun bis elf verteilen. Das Landwirtschaftspraktikum dauert insgesamt drei Wochen, die man in einem landwirtschaftlichen Betrieb verbringt. Das zweite Praktikum ist ein Vermessungspraktikum. In diesen zwei Wochen lernen die Schüler, wie man unterschiedliche Flächen mit verschiedenen Geräten vermisst. In der Waldorfschule Esslingen geht man zum Beispiel in die Schweiz, um zu messen, wie sehr ein bestimmter Gletscher zurückgegangen ist. Das dritte Praktikum ist ein Betriebspraktikum, bei dem die Schüler drei Wochen in einem Betrieb ihrer Wahl verbringen. Colin Kube und Marc Harrington, Schüler an der Waldorfschule Engelberg beziehungsweise Esslingen, äußerten sich zu allen Praktika sehr positiv.

Am Gymnasium gibt es nur in der 10. Klasse das „BOGY“. Die Abkürzung steht für „Berufsorientierung am Gymnasium“. Das Praktikum dauert eine Woche, die die Schüler in einem Betrieb ihrer Wahl verbringen. Außerdem gibt es ab Klasse 7 jedes Jahr den so genannten „Girls’ Day“ und den „Boys’ Day“. Dieser Tag ist dazu gedacht, dass Mädchen sich einen typischen Männerberuf aussuchen und Jungen sich einen typischen Frauenberuf aussuchen, in den sie freiwillig für einen Tag reinschnuppern können. Paula Schnabel, Schülerin des Georgii-Gymnasiums, fand das „BOGY“-Praktikum sehr gut, es sei allerdings für ihren Geschmack zu kurz gewesen. Und Emma Hirzel, eine Abiturientin des Georgii-Gymnasiums, ist der Ansicht, „dass es auf dem Gymnasium mehr Praktika-Möglichkeiten geben sollte - zum einen, um Erfahrungen sammeln zu können, und zum anderen, um mehr Berufe kennenlernen und ausschließen zu können“.