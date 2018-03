Anzeige

CDU und FDP hatten vor der jüngsten Bundestagswahl immer wieder darüber nachgedacht, die Probezeit für die Arbeitnehmer bei der Aufnahme einer neuen Beschäftigung von sechs Monaten auf zwei Jahre zu verlängern. Die Schwelle der Betriebsgröße, ab der die Mitarbeiter überhaupt Kündigungsschutz genießen, sollte auf 20 Vollzeitbeschäftigte oder mehr angehoben werden. Die Überlegung: Neueinstellungen könnten einem Unternehmer leichter fallen, wenn er weiß, dass er seine Leute im Notfall auch ohne große Kosten wieder los wird.



Nachdem sich die Berufskollegschüler mit den Bestimmungen des Kündigungsschutzes beschäftigt hatten, wollten sie zum Abschluss des Projekts wissen, ob diese Überlegungen zur Lockerung des Kündigungsschutzes in der Praxis Wirkung zeigen. Deshalb luden sie Gewerkschaftssekretär Andreas Streitberger von der IG Metall Esslingen in den Unterricht ein. Für Streitberger zeigt die Praxis, dass dieses Rezept keine Wirkung haben kann. Denn tatsächlich gelten die Bestimmungen des Kündigungsschutzes schon jetzt nur in einer Minderheit der Unternehmen. Andreas Streitberger erläuterte den Schülern: "Nahezu neun von zehn deutschen Unternehmer können ihre Mitarbeiter im Prinzip ohne Angaben von Gründen kündigen." Denn viele fallen in die Kategorie der Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Vollzeitbeschäftigten, die den allgemeinen Kündigungsschutz nicht beachten müssen. ""Diese Betriebe beschäftigen immerhin 40 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland."





Für viele keine Festanstellung

Gewerkschaftssekretär Streitberger gab den Berufskollegschülern auch einen Einblick in den Arbeitsalltag: "Eine Festanstellung ist für immer weniger Arbeitnehmer der erste Schritt. Größere Firmen, die Leute einstellen wollen, sich ihrer guten Auftragslage auf Dauer aber nicht sicher sind, schließen heute gerne befristete Arbeitsverträge ab." Die Schüler erfuhren ferner, dass befristete Einstellungen von Mitarbeitern ohne besondere Begründung möglich ist. Der Arbeitgeber darf den Vertrag sogar drei Mal verlängern - bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren. Will sich der Arbeitgeber in dieser Zeit von seinem Mitarbeiter trennen, muss er nicht einmal eine Kündigung aussprechen. Er braucht das Arbeitsverhältnis einfach nur auslaufen lassen. Auch nach Ablauf der Zwei-Jahres-Frist, erfahren de verblüfften Schüler, kann ein Mitarbeiter weiter befristet beschäftigt werden. Allerdings muss dann, so Gewerkschaftssekretär Streitberger, ein Grund vorliegen, etwa die Arbeit an einem Projekt, das irgendwann einmal abgeschlossen ist.



Zum Schluss der zweistündigen teils heftigen Diskussion ging Andreas Streitberger auch auf die Situation der älteren Arbeitnehmer ein. Für ältere Arbeitnehmer ist der Kündigungsschutz gar kein Hindernis, erfahren die interessierten Schüler. Denn seit den Hartz-Reformen können über 52-Jährige beliebig oft und ohne besonderen Grund befristet beschäftigt werden.



"Das Arbeitsrecht und insbesondere der Kündigungsschutz spielen deshalb für Personalentscheidungen so gut wie keine Rolle," resümierte Gewerkschaftler Streitberger. Doch die Berufskollegschüler trieb zum Schluss des Unterrichtsprojekts die Frage um, warum der Kündigungsschutz deshalb trotz allem eines der Lieblingsziele der Reformer ist. Andreas Streitberger erläuterte: "Reformen, die nichts kosten, stehen derzeit hoch im Kurs. Ob sie ihr Ziel erreichen, ist da zweitrangig."