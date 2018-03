Anzeige

Die Großeltern der Kinder der Klasse 4d oder befreundete Senioren der Familien in Neuhausen haben den Zweiten Weltkrieg teilweise noch erlebt. Sie sprachen mit den Neun- und Zehnjährigen über ihre Erfahrungen. In kurzen Interviews sprechen sie über die Erlebnisse. Haben Sie Sirenen im Krieg gehört?

Emelys Partner: Ja, vor allem am Kriegsende 1944/45. Zuerst gab es einen Voralarm, damit man sich für den Luftschutzkeller fertig machen kann und sich so schnell wie möglich dorthin begibt. Danach kam der Hauptalarm, wenn die Bomber nahe waren. Das bedeutet, man musste rennen, um es noch in den Luftschutzkeller zu schaffen.

Leas Opa: Auf den Dächern waren Sirenen. Sie wurden zentral geschaltet. Meistens auf den Rathäusern. Erst ein langer Ton, dann intervallartig. Dann sind alle in den Keller.

Lorenas Partner: Als die Sirene ertönte, sind sie in den Luftschutzbunker geflohen und warteten, bis die Sirene Entwarnung gab.

Marlenes Oma: Sehr oft, zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Simons Oma: Das Geräusch der Sirenen war schrecklich für mich, da das Haus von einer Bombe getroffen wurde und wir ausziehen mussten in eine andere Stadt. Der Himmel war feuerrot.

War die Zeit auch nicht nur schlecht für Kinder?

Lorenas Partner: Die Zeit war für Kinder sehr schwer, weil es wenig Nahrung gab und keine ärztliche Versorgung. Es gab auch sehr wenig Kleidung und keine Heizung.

Jennys Partner: Es waren schlechte Zeiten für Kinder. Wir haben nur zugeteiltes Essen bekommen. Kinder haben mehr und besseres Essen bekommen als Erwachsene.

Josephs Opa: Kinder hatten auch gute Zeiten. Weil es wenig Spielzeug gab, waren sie erfinderisch.

Simons Oma: Ja, es gab auch schöne Erlebnisse. Als es nichts mehr zu kaufen gab, habe ich von meiner Tante aus ihrer Kindheit eine Puppe und ein Service bekommen.

Was war schlecht für Erwachsene?

Leas Opa: Dass sie Sorgen hatten, wie sie ihre Familie durchbringen (mit Essen versorgen). Angst vor dem nächsten Angriff.

Haben Sie einen Schwarzmarkt oder Tauschhandel mitgemacht?

Jennys Partner: Wir mussten geheim tauschen, denn wenn uns jemand von der Polizei erwischt hätte, wären wir ins Gefängnis gekommen. Aber auch das Tauschen war sehr teuer. Manche probierten, aus Müll Spielzeuge zu basteln und sie dann zu verkaufen.

Mara-Anns Partner: Ja, wir waren gezwungen, mitzumachen, damit wir etwas zu essen hatten. Meine Mutter hat eine goldenen Uhr und ihre Handtasche gegen einen Sack Kartoffeln getauscht. Die Kartoffeln waren erfroren.

Simons Oma: Wir sind kilometerweit aufs Land gelaufen und haben bei den Bauern nach Mehl und Kartoffeln und Milch gefragt. Zum Tauschen hatten wir nichts mehr, da das Haus komplett zerbombt wurde.

Yannicks Oma: Nein, jedenfalls nicht Gegenstände, die man sonst hätte verkaufen können. Aber wir haben für Essen auf den Feldern gearbeitet und dann Lebensmittel statt Geld bekommen.

Konstantins Oma: Meine Tante hat Bauern Handtücher gegeben und die gaben ihr Brot und Milch.

Waren Sie schon mal während des Krieges in einem Bunker?

Emelys Partner: Ja, öfters. Dorthin haben wir nur das Nötigste mitgenommen. Wichtig waren Gasmasken oder Essiglappen, um die Gase nicht einzuatmen. Die Luftschutzkeller waren normale Keller mit Stahltüren und verrammelten Fenstern. Es gab nur Bänke, Feuerlöscher und Verbandskästen. Dort haben wir gesessen und gebetet.

Jennys Partner: Der Bunker war eingerichtet mit Stühlen und Liegeplätzen. Und dann gab es noch die Karbidlampen. Die haben gestunken. Wir hatten immer ein Köfferchen parat mit dem Nötigsten.

Daniels Partner: Im Luftschutzkeller war es kalt. Das schlimmste war, dass man nicht wusste, ob das Haus zerstört würde, denn man konnte ja nicht alles mitnehmen.

Hatten Sie Mitleid mit dem Feind?

Emelys Partner: Als Kind hat man daran keinen Gedanken verschwendet. Die Amerikaner waren nach dem Krieg freundlich zu Kindern.

Hatten die Feinde Mitleid?

Moritz Oma: Die Feinde hatten Mitleid. Bei der Flucht haben sie uns, meine Schwestern, den Bruder, die Mutter und mich mitgenommen.

Simons Oma: Als die Amerikaner mit den Panzern durch die Straßen gefahren sind, haben sie uns Orangen geschenkt. Die 1. und beste Orange der Welt!

Haben sie im Krieg einen Bombenabwurf mitbekommen?

Emelys Partner: Ja, ich habe viele Bombenangriffe als Kind erlebt. Mein schlimmster war ein Angriff auf unsere Schule. Trotz der Roten-Kreuz-Fahne auf dem Dach wurde die Schule bombardiert. Es gab viele Tote und der Kellereingang war verschüttet. Erst nachdem ein Jugendlicher den Kellereingang frei geräumt hat, waren wir befreit. Eine Stunde später stürzte der Keller ein. Ich hatte Glück und überlebte.

Sind damals jüdische Kinder verschwunden?

Jennys Partner: Man spielte mit ihnen ein bis zwei Tage und dann waren sie verschwunden. Wahrscheinlich wurden sie in der Nacht abgeholt und von ihren Eltern getrennt.

Hendriks Oma: Ja. Aber man merkte erst später, dass Familien ver­schwanden. Aus meiner Schulklasse sind zwei jüdische Mädchen verschwunden.