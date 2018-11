Anzeige

Es kommt nicht alle Tage vor, dass Schüler einer preisgekrönten Autorin begegnen. Die Zehntklässler des Esslinger Georgii-Gymnasiums nutzten den Vormittag mit Bahnwärter-Stipendiatin Teresa Präauer, um einen Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs zu werfen. Greta Ebner, Nico Fink, Vanessa Herrmann, Aleyna Kirbas, Annika Krejtschi, Naomi Korn, Michael Scheurich, Katharina Diana Schramm und Larissa Wahl baten Teresa Präauer für das EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ zum Interview.

Wann und warum haben Sie mit dem Schreiben angefangen?

Präauer: Ich habe schon immer gern gelesen und gezeichnet, habe aber nie gedacht, dass ich Schriftstellerin werde. Ich habe Germanistik und Malerei studiert - danach habe ich mir gedacht, ich bin bildende Künstlerin und wollte auch so leben. Ich habe immer wieder Ausstellungen gemacht, und die beginnen ja mit Einführungsreden. Diese Reden haben mich frustriert, ich habe sie einfach nicht gut gefunden. So habe ich angefangen, sie selber zu schreiben. Das ist kontinuierlich mehr geworden. Und schließlich sind daraus Bücher geworden, könnte man sagen.

Was mögen Sie an Ihrer literarischen und künstlerischen Arbeit?

Präauer: Ich mag es, dass beide Arbeiten sehr konzentriert stattfinden. Man ist unabhängig von anderen Leuten, und ich schätze es, dass man sehr viel allein sein kann dabei. Es gibt ja auch die andere Seite: Ich mache, seit mein jüngstes Buch „Johnny und Jean“ erschienen ist, oft Lesungen. Da ist man sehr viel unter Menschen, man verliert seine sozialen Kontakte also nicht. Aber eigentlich schätze ich das Arbeiten am Schreibtisch sehr.

Sehen Sie sich eher als bildende Künstlerin oder als Autorin?

Präauer: Ich habe immer gehört, dass man sich entscheiden muss. Aber ich glaube immer mehr, dass man sich nicht entscheiden muss. Die guten Ratschläge der Eltern, der Lehrer oder derjenigen, die das schon länger machen, helfen manchmal, aber nicht immer. In meinem Fall ist es so, dass ich zeichne und schreibe, und auch vergleichbar kompetent - hoffe ich. Ich glaube, dadurch, dass ich mich nicht entschieden habe, habe ich jetzt viele Möglichkeiten, mich auszudrücken und meinen Weg zu gehen.

Woher stammt Ihre Inspiration?

Präauer: Ich sage gern: aus meiner Frisur. Aber auch davon, dass ich mir viel anschaue. Ich besuche Ausstellungen, schaue viel YouTube, schaue mir den ganzen Müll auf der Straße an, der da liegt: Der erzählt auch Geschichten. Es ist fast immer eine visuelle Inspiration. Aus dem, was ich sehe, stammt das, was ich schreibe.

Welche Figur aus Ihrem Roman würden Sie lieber treffen, wenn Sie die Wahl hätten: Johnny oder Jean?

Präauer: Hm, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich wäre das keine der Titelfiguren, sondern Mary, da die so super altklug ist. Die mag ich sehr gerne. Johnny und Jean sind zwei Figuren, aber andererseits auch zwei Seiten einer Figur. Deshalb könnte ich mich nicht für einen entscheiden. Ich mag die bescheidene Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise von Johnny. Ich mag aber auch dieses Auftrumpfen und Angeben von Jean.

Kennen Sie Charaktere wie die im Buch beschriebenen?

Präauer: Ich habe mir von mehreren Personen Charaktereigenschaften für Johnny und Jean ausgeborgt - vor allem von Leuten, die es aktuell in der bildenden Kunst gibt. Jonathan Meese ist so einer, der vor allem durch Provokation auffällt. Das ist einer, der in der Kunst Erfolg hat. Er ist ein wenig in die Figur von Jean mit eingeflossen. Überhaupt denke ich, dass es in jeder Schulklasse einen Angeber oder eine Angeberin gibt. Die wäre dann Jean. Und Johnny ist der, der Jean dabei beobachtet.

Wie viel von Ihrem Buch ist persönlicher Hintergrund?

Präauer: Persönliche Erlebnisse gibt es wenige, aber es fließen Geschichten ein, die mir erzählt worden sind, von Kollegen vielleicht. Insofern hat es dann wieder etwas Biografisches - nicht autobiografisch, sondern biografisch. Was, glaube ich, persönlich mit mir zu tun hat, ist die Sprache und der Klang der Sprache. Und welche Bilder mich faszinieren und wie ich diese beschreibe.

Schreiben Sie zu festen Zeiten oder nur, wenn Ihnen etwas einfällt?

Präauer: Ich versuche, regelmäßig zu arbeiten. Manchmal stelle ich mir vor, es ist so etwas wie ein Bürojob, um die Disziplin aufzubringen, immer dran zu bleiben. Wenn mir mal nichts einfällt, gibt es immer noch Korrekturarbeiten, E-Mails schreiben, Rechnungen bezahlen, Pause.

Unter welchen Umständen schreiben Sie am besten?

Präauer: Ich muss zugeben, ich bin keine besonders gute Teamspielerin. Ich arbeite am liebsten bei mir daheim in meinem Zimmer. Wenn mir das zu still wird, läuft nebenbei Musik oder das Radio. Manchmal gehe ich zum Arbeiten hinaus und nehme meinen Laptop mit.

Wie haben Sie Ihren Schreibstil gefunden, in dem sich die Realität oft ein wenig mit der Fantasie mischt?

Präauer: Zum einen habe ich beim Schreiben eine Melodie im Kopf. Zum anderen versuche ich, die Attribute wegzulassen. So sind die Sätze kompakter. Eine Sprache mit wenigen Schnörkeln ist mir lieber als eine ohne Punkt und Komma. Jeder Absatz ist in sich geschlossen. Das könnte auch auf einem Kalenderblatt stehen, auf dem man jeden Absatz einzeln lesen könnte.

Suchen Sie sich etwas Konkretes aus, bevor Sie sich an den Schreibtisch setzen?

Präauer: Bevor ich mit der Arbeit an einem Buch beginne, habe ich atmosphärisch etwas im Kopf: Vielleicht den Titel oder ein Gefühl dafür, wie das Buch aussehen soll - wie ein kurzer Film. Dann wünsche ich mir, dass das Buch diese Atmosphäre oder diesen Geschmack hat. Ich beginne bei Seite eins und schreibe über ein oder zwei Jahre bis Seite 200. Man kann im Nachhinein kaum etwas streichen, weil das so knapp gebaut ist. Manche Autoren schreiben zuerst so etwas wie Textfelder, aber bei mir ist das ein chronologisches Schreiben. Die Vorbereitung ist die Zeit, die verstreicht, bis ich etwas Neues anfange.

Was wollen Sie noch erreichen?

Präauer: Einerseits möchte ich das Buch, das ich im Kopf habe, schreiben. Das ist ein nahes Ziel. Und ich finde es lustig, sich seine Ziele weit zu stecken, deshalb würde ich gerne das Cover vom „New Yorker“ malen. Das ist ein Magazin, das es seit Jahrzehnten gibt, und es hat, soweit ich weiß, immer gemalte Titelseiten.