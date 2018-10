Anzeige

Von Miriam Steinrücken

EsslingenDem Volontär ist nix zu schwer. Irgendwann hat aber auch die EZ-Azubine mal Urlaub, und dann heisst es: raus aus der Redaktion, rein ins Leben. Das spielt sich bei mir zurzeit in England ab - solange sie uns Kontinentaleuropäer noch reinlassen ;-) Wer reif für die Insel ist, braucht aber nicht den ganzen Tag auf der faulen Haut zu liegen. Darum werde ich in den nächsten zwei Wochen die Südküste erkunden. Kommt doch einfach mit!

Wir schauen uns die weissen Kreideklippen von Dover an, den uralten Steinkreis Stonehenge und Tintagel, den angeblichen Geburtsort vom legendären König Artus. Natürlich gehen wir auch in einen urigen Pub auf Burger und Bier, shoppen im mondänen Badeort Brighton und schwimmen im Ärmelkanal.

Innerhalb der nächsten beiden Wochen werde ich circa alle zwei Tage Fotos und Videos von meinen Ausflügen posten. Wenn Ihr Lust habt, schaut also ab und zu mal rein in meinen Blog. In diesem Sinne: Gute Reise und hoffentlich auf bald mal wieder.