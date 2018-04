Unter #gEZnoch schreiben Volontäre und (Jung-)Redakteure über Geschichten, die man nicht in einer nüchternen Nachricht begreifen kann. Wir machen Dinge anders. Wir schauen über den Tellerrand hinaus - und zwar auf allen Kanälen. Im Rahmen von #gEZnoch gab es bisher zwei große Projekte. Bei #luegmichan ging es um Lügen - im Alltag, in der Politik, in der Musik und im Sport, um Liebes- oder Lebenslügen.Dann kam #gEZnoch konkreter?! - mit einer etwas anderen Vorberichterstattung zur Bundestagswahl und einer großen Veranstaltung für Erstwähler mit den zwölf Kandidaten der Wahlkreise Esslingen und Nürtingen.