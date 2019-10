EsslingenJeder zweite Deutsche leidet nach eigener Einschätzung an Wetterfühligkeit: Wenn es draußen stürmt oder wenn die Temperaturen Achterbahn fahren, hat der Körper bisweilen Schwierigkeiten, sich auf das Auf und Ab einzustellen. Manchen brummt der Kopf, andere spüren den Wetterwechsel an Narben oder in den Knochen, wieder andere leiden unter Kreislaufschwankungen oder berichten von Müdigkeit, Gereiztheit und eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Zu den Ursachen von Wetterfühligkeit gibt es unterschiedliche Erklärungen: Manche führen so genannte Barorezeptoren an, die dem Körper Druckschwankungen anzeigen – werden diese Signale vom Organismus falsch interpretiert, kann er fehlgesteuert werden. Andere gehen davon aus, dass Wetterfühligkeit auch darauf beruht, dass der Körper bei manchen nicht ausreichend daran gewöhnt ist, sich rasch und physiologisch richtig auf veränderte Wetterlagen einzustellen.



Doch es ist nicht nur die Umwelt, die auf den Menschen einwirkt, auch der Mensch wirkt auf die Umwelt ein und verstärkt so die äußeren Einflüsse – man denke nur an Schadstoffe oder den Klimawandel, der extreme Wetterlagen fördert und so zum Beispiel sommerliche Hitzewellen begünstigt, deren Häufigkeit, Dauer und Intensität weiter zunehmen dürften. Besonders deutlich sind sie in Tallagen wie der Esslinger Innenstadt zu spüren. Wenn es in heißen Zeiten an der Luftzirkulation fehlt, zeigen Luftverschmutzung und hohe Temperaturen im Sommer starke Wirkung. Städte wie Esslingen werden nicht umhinkönnen, über Gegenmaßnahmen nachzudenken.