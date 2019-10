Esslingen (sl)Gibt es in unserer Region mehr Schädlinge aufgrund des Klimawandels? Im Rahmen der EZ-Gesundheitsserie sind wir dieser Frage nachgegangen. Von 16 Uhr an sehen Sie in unserem Blog, was Claus Zebitz, ehemaliger Professor im Fachgebiet Angewandte Entomologie am Institut für Phytomedizin an der Universität Hohenheim, zum Thema sagt.