EsslingenSchulangst, Depressionen, psychosomatische Beschwerden – Schon bei Kindern werden immer wieder psychische Probleme festgestellt. Am Freitag, 15. November, ab 16 Uhr ist Dr. Gunter Joas, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Klinikum Esslingen, unser Gast in der EZ-Fragestunde und beantwortet Ihre Fragen rund um das Thema. Schicken Sie diese bis Montag, 4. November, um 12 Uhr, an die Adresse online.redaktion(at)ez-online.de oder kommentieren Sie den Beitrag auf der EZ-Facebook-Seite.