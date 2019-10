NeuhausenSport. Viele lieben ihn. Manche müssen dafür erst ihren inneren Schweinehund überwinden. Und andere haben keine Lust darauf. Doch die Hochmotivierten, die nach und nach an diesem Mittwochabend in der Jahnturnhalle des TSV Neuhausen eintrudeln, gehören eindeutig zur ersten Gruppe: „Ich fühle mich einfach fitter – trotz der Beschwerden.“ – „Es ist viel besser, wenn man sich bewegt.“ – „Dieser fixe Termin sorgt für eine gewisse Regelmäßigkeit.“ Sie brennen für ihren Sport. Doch trotz des Feuereifers läuft eine Stunde anders ab als gewöhnliche Trainingseinheiten: Für die Herz-Sport-Gruppe, überhaupt für den Reha-Sport, gelten besondere Regeln.



Die Sprossenwand hoch! Klimmzüge an der Stange! Balancieren auf dem Schwebebalken. Das ist nicht drin, erklärt Übungsleiterin Bettina Bauer: Sportgeräte sind im Reha-Sport nicht zugelassen. Nur Handgeräte wie Bälle, Seile oder Gewichte dürfen verwendet werden. Und die 57-Jährige hat eine Extra-Ausbildung absolvieren müssen, um Übungsstunden abhalten zu dürfen. Alle zwei Jahre muss sie ihre Lizenz erneuern, damit sie nicht verfällt. Aber sie steht mit der ganzen Kraft ihrer dynamischen Persönlichkeit hinter dem, was sie tut: Aufwärmübungen, Zirkeltraining, Dehnübungen – sie zieht das volle Sportprogramm mit den Teilnehmenden durch. Manchmal inklusive Muskelkater. Und Bettina Bauer hat immer einen Plan B in der Hinterhand und kann jederzeit improvisieren. Wenn ihre Sportler keine Lust auf eine Übung haben oder sie bereits kennen, dann schwenkt sie blitzschnell auf eine andere um. Sie ist von der Wirkung des Reha-Sports überzeugt. Ebenso wie Abteilungsleiter Norbert Loos. Und während er auf die Teilnehmenden der Koronargruppe wartet, verweist er auf ein besonderes Jubiläum. 1989, vor 30 Jahren also, wurde die Abteilung Reha-Sport im TSV Neuhausen von Gisela Wagner gegründet, und neben der Koronar-Sportgruppe gibt es im Verein Angebote für Krebsnachsorge, Neurologie, Lungen, Diabetes oder Gefäßerkrankungen.

Bewegung für die Psyche



18 Uhr. Beginn der Sportstunde. Beim Herzsport, so erklärt Norbert Loos als Abteilungsleiter für Reha-Sport im TSV Neuhausen, gelten besondere Vorschriften: Am Anfang einer Übungsstunde wird der Puls gemessen, ein Defibrillator steht immer bereit, die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen pro Gruppe begrenzt, jeder Sportler erhält fünf Quadratmeter Platz für seine Übungen. Auch Carolin Keitel ist mit dabei. Die promovierte Ärztin macht die Übungen meist mit, aber eigentlich ist sie von Berufs wegen vor Ort. Normalerweise arbeitet sie in Kirchheim, doch sie übernimmt im Wechsel immer wieder die ärztliche Aufsicht über die Koronarsportgruppe. Das ist eine weitere Besonderheit im Herzsport: Es muss, das ist zwingend vorgeschrieben, ein Arzt anwesend sein – falls etwas passieren sollte. Das ist noch nie der Fall gewesen, doch in Neuhausen wechseln sich fünf Mediziner mit dem Dienst in der Sporthalle ab. Carolin Keitel macht es gern: „Ich finde, das ist eine gute Sache.“ Der Sport in der Gruppe trainiere das Herz-Kreislauf-System, mindere die Risikofaktoren des Krankheitsbildes, wirke Adipositas entgegen und helfe durch seine soziale Funktion auch der Psyche. Und es gehe um eine „Lifestyle-Modification“, um eine Änderung der Lebensweise. Die Teilnehmer am Koronarsport lernen, auch außerhalb der Stunden Sport zu treiben.



Spaß am Sport – den haben die Teilnehmer an der Herz-Sportgruppe in Neuhausen. Nach einer ärztlichen Überweisung, so erläutert Norbert Loos, können die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden, es gibt aber auch Selbstzahler, denen die wöchentlichen Termine wichtig sind. In Neuhausen bestehen zwei Gruppen – die Übungs- und die Trainingsgruppe. Die Werte des Belastungs-EKGs, aber auch persönliche Fitness, eigene Wünsche und Neigungen entscheiden darüber, in welche Gruppe ein Besucher geht. Zwischen 50 und weit über 80 Jahren sind die Teilnehmenden alt – und Übungsleiterin Bettina Bauer kennt die Krankheitsgeschichte jedes Einzelnen. Das ist nötig, erklärt sie, weil sie ihre Übungen auch auf die körperlichen Befindlichkeiten ihrer Teilnehmenden ausrichten muss. Das Herz sei schließlich das Zentrum des Lebens. Aber neben den ganzen sportlichen Aktivitäten ist beim Koronarsport vor allem eines wichtig: „die Gemeinschaft.“



Wichtige Infos zum Herz- und überhaupt zum Reha-Sport stehen auf der Homepage des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands (WBRS) unter https://www.wbrs-online.net. Dort sind auch Adressen von Sportgruppen zu finden. Kontakt auch unter Telefon 0711/28 07 76 20 oder info(at)wbrs-online.net .